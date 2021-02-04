ФОТО | Бритни Спирс показала себя до и после Фотошопа

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Так, одно из них она немного обработала с помощью мобильного приложения.

Как рассказала Спирс, она не дружит с современными технологиями, так как в ее время социальные сети и телефоны не были такими популярными.

Так, певица показала поклонникам два фото, одно из которых обработала с помощью приложения, а на другом предстала с истинным лицом.

“Это я перед сном вчера вечером… Меня даже немного пугает, какие у меня здесь большие глаза! P.S. Последняя фотка оригинальная!“ — подписала кадры знаменитость.

В комментариях некоторые считают, что в жизни Спирс происходит нечто странное и это не она пишет посты, а другие восхитились красивыми глазами артистки.

“Твои глаза всегда были большими и красивыми”, “Мы все знаем, что это не Бритни пишет”, “Такие большие и красивые! Люблю тебя, Брит”, “Бритни, все в порядке?“ — пишут люди.