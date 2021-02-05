Всякая всячина
05.02.2021, 13:01

ТОП-5 отелей Эстонии, где можно провести незабываемую романтическую ночь

 
Горячая подборка для влюбленных!
Shutterstock
В связи с невозможностью путешествовать по разным странам, многие поняли, что, оказывается, и в Эстонии есть много прекрасных мест, где можно отдохнуть, почувствовать себя шикарно и где вы будете в восторге от сервиса, уюта и предоставляемых услуг. В преддверии дня Св.Валентина “Бублик” провел тщательный отбор и нашел самые лучшие предложения от эстонских отелей, где вы точно получите удовольствие, отвлечетесь от бытовых проблем и запомните этот романтический отдых надолго. Читайте в нашей статье, чем можете побаловать себя и свою половинку.

von Stackelberg Hotel Tallinn

Попав в этот отель, не удивляйтесь, если начнете чувствовать себя где-то за границей. В отеле очень ценят своих клиентов и обращаются с каждым гостем как с суперзвездой. Для незабываемого вечера вдвоем здесь есть очень заманчивые предложения. Например, выбрать романтический пакет с приватным СПА на полтора часа в шикарной и специально оформленной комнате для двоих с шампанским и фруктами.

Пожалуй, это точно один из лучших вариантов побаловать свою вторую половинку и, конечно же, самому получить удовольствие.
На ужин же можете отправиться в OTTO veinibaar, который находится в здании отеля, где насладиться вином и средиземноморскими закусками.
Ночь влюбленной паре предлагается провести в роскошном номере ZEN Deluxe.

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Dorpat hotel


Почему бы не погулять по улочкам Тарту, сфотографироваться у памятника целующимся студентам, а потом отправиться в роскошный отель, где можно заказать расслабляющий массаж, взять номер на верхнем этаже и наслаждаться видом на весь город? Такую возможность мы нашли в отеле Dorpat.


Ночь с головокружительным видом на город вы точно запомните надолго. Кстати, вечером можно отправиться на романтический ужин в ресторан на первом этаже, выбрать себе что-нибудь необычное из a la carte меню, помечтать о будущем и просто насладиться обществом друг друга.


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Metropol Hotel & Metropol Spa Hotel


Наверное, немногие таллиннцы знают, что прямо в центре существует райский островок с джакузи, бассейном и банями. Теперь в квартале Rotermanni есть не только Metropol Hotel, но и новый Metropol SPA Hotel, от которого вы точно будете в восторге.


Вы почувствуете себя не жителем, а гостем столицы. Козырь отеля заключается в его стильных номерах с невероятным видом на Старый город Таллинна.
Романтический пакет для двоих предлагает такую возможность. Уединение и наслаждение друг другом в одном из самых лучших номеров отеля придаст вам новые ощущения и разожжет страсть еще сильнее. Для любителей водных процедур, в номере есть ванна-джакузи.

А отправиться на ужин можно куда угодно, ведь Rotermanni kvartal полон отличных ресторанов.

Vihula Mõis


Еще одно место для идеального отдыха вдвоем: недаром его любят многие молодожены. Главный плюс Вихула заключается в том, что там есть чем себя занять на 2-3 дня точно. Очень интересная экскурсия ждет гостей по музею водки (при желании можно заказать дегустацию и весело провести время).

Для любителей ЗОЖ на территории мызы находится много троп с красивыми видами. Общая площадь всех зданий насчитывает свыше 8000 квадратных метров. Для автолюбителей есть даже выставка действующих ретро-машин, на которых летом раскатывают молодожены. Также в конце прошлого года на мызе открылся новый СПА-центр, где можно расслабиться после пеших прогулок.

Ресторан на мызе Вихула достоин отдельного внимания: там работают одни из лучших поваров в Эстонии и предлагают насладиться блюдами в атмосфере XIX века, ведь историческое главное здание было закончено в 1880-е.



Номера поместья также выглядят в духе того времени, так что ночь в таком историческом месте подарит влюбленным новые эмоции. Объектов в поместье очень много, заинтересованные могут совершить виртуальный тур и все изучить подробнее.

Очень привлекает посетителей и собственная продукция мызы Вихула. Чего там только нет — от мармелада и шоколада до мячика для гольфа, наполненного шампанским. Подробнее можете посмотреть здесь.

Если вы еще не открыли для себя это место, то советуем, ведь у него очень богатая история. Например, в период с 1941 по 1944 годы в поместье находилась школа немецкой контрразведки Abwehr. После Второй мировой войны поместье стало частью колхоза Убья. В 1982 году в поместье произошёл разрушительный пожар, после чего здания были переданы колхозу Виру.

С предложениями для влюбленных, можете ознакомится здесь.

Schlössle Hotel


Отличная возможность для тех жителей Эстонии, кто любит иногда себя побаловать. Отель Schlössle расположен в историческом центре Таллинна. Он окружен средневековой и ганзейской архитектурой. Ранее этот отель был ориентирован на зажиточных туристов из разных стран, теперь же один из лучших отелей Европы работает для эстоноземельцев.

Цены снижены, и отель ждет жителей Эстонии в гости (правда, только с марта). Предполагаем, что в связи со снижением цен людей, которые могут позволить себе шикарный отдых, стало намного больше. Так что не упустите возможность.

Сильными сторонами отеля являются шикарные комнаты и ресторан с изысканными блюдами, где известный шеф-повар Тимофей Монахов предложит попробовать влюбленной паре просто невероятные блюда. Например, вы сможете отведать филе оленя с острова Сааремаа, скумбрию из Балтийского моря, равиоли с грибным кремом, жареными лисичками и картофельными чипсами.

А еще в этом отеле побывало огромное количество знаменитостей.

Все подробности о бронировании можно узнать, позвонив или написав в отель.

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