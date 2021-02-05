ТОП-5 отелей Эстонии, где можно провести незабываемую романтическую ночь

von Stackelberg Hotel Tallinn Попав в этот отель, не удивляйтесь, если начнете чувствовать себя где-то за границей. В отеле очень ценят своих клиентов и обращаются с каждым гостем как с суперзвездой. Для незабываемого вечера вдвоем здесь есть очень заманчивые предложения. Например, выбрать романтический пакет с приватным СПА на полтора часа в шикарной и специально оформленной комнате для двоих с шампанским и фруктами.



Пожалуй, это точно один из лучших вариантов побаловать свою вторую половинку и, конечно же, самому получить удовольствие.

На ужин же можете отправиться в OTTO veinibaar , который находится в здании отеля, где насладиться вином и средиземноморскими закусками. Ночь влюбленной паре предлагается провести в роскошном номере ZEN Deluxe.



Выбор предложений для романтической ночи смотри Выбор предложений для романтической ночи смотри ЗДЕСЬ Dorpat hotel

Почему бы не погулять по улочкам

Почему бы не погулять по улочкам Тарту , сфотографироваться у памятника целующимся студентам, а потом отправиться в роскошный отель, где можно заказать расслабляющий массаж, взять номер на верхнем этаже и наслаждаться видом на весь город? Такую возможность мы нашли в отеле Dorpat.





Ночь с головокружительным видом на город вы точно запомните надолго. Кстати, вечером можно отправиться на романтический ужин в ресторан на первом этаже, выбрать себе что-нибудь необычное из a la carte меню, помечтать о будущем и просто насладиться обществом друг друга.





Интересные предложения для влюбленных найдете ЗДЕСЬ.

Интересные предложения для влюбленных найдете ЗДЕСЬ Metropol Hotel & Metropol Spa Hotel

Наверное, немногие таллиннцы знают, что прямо в центре существует райский островок с джакузи, бассейном и банями. Теперь в квартале Rotermanni есть не только Metropol Hotel, но и новый Metropol SPA Hotel, от которого вы точно будете в восторге.





Вы почувствуете себя не жителем, а гостем столицы. Козырь отеля заключается в его стильных номерах с невероятным видом на Таллинна.

Вы почувствуете себя не жителем, а гостем столицы. Козырь отеля заключается в его стильных номерах с невероятным видом на Старый город Романтический пакет для двоих предлагает такую возможность. Уединение и наслаждение друг другом в одном из самых лучших номеров отеля придаст вам новые ощущения и разожжет страсть еще сильнее. Для любителей водных процедур, в номере есть ванна-джакузи.

А отправиться на ужин можно куда угодно, ведь Rotermanni kvartal полон отличных ресторанов. Vihula Mõis

Еще одно место для идеального отдыха вдвоем: недаром его любят многие молодожены. Главный плюс Вихула заключается в том, что там есть чем себя занять на 2-3 дня точно. Очень интересная экскурсия ждет гостей по музею водки (при желании можно заказать дегустацию и весело провести время).



Для любителей ЗОЖ на территории мызы находится много троп с красивыми видами. Общая площадь всех зданий насчитывает свыше 8000 квадратных метров. Для автолюбителей есть даже выставка действующих ретро-машин, на которых летом раскатывают молодожены. Также в конце прошлого года на мызе открылся новый СПА-центр, где можно расслабиться после пеших прогулок.



Ресторан на мызе Вихула достоин отдельного внимания: там работают одни из лучших поваров в Эстонии и предлагают насладиться блюдами в атмосфере XIX века, ведь историческое главное здание было закончено в 1880-е.







Номера поместья также выглядят в духе того времени, так что ночь в таком историческом месте подарит влюбленным новые эмоции. Объектов в поместье очень много, заинтересованные могут совершить

Номера поместья также выглядят в духе того времени, так что ночь в таком историческом месте подарит влюбленным новые эмоции. Объектов в поместье очень много, заинтересованные могут совершить виртуальный тур и все изучить подробнее.