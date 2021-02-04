ТОП-10 самых сильных пород собак в мире

Самыми сильными породами собак, очевидно, являются крупные представители, так как большие размеры и мышечная масса обеспечивают им особую мощь. Но сильными являются и собаки, используемые для перевозки грузов. Ну и конечно же, не стоит забывать о бойцовских породах. Чаще всего они имеют средние размеры, но обладают необычайной мощью и хваткой, которая может оказаться смертельной. От чего зависит сила собаки? Представление о силе и мощи собаки у каждый людей разное. Некоторым кажется, что мощная собака только та, которая имеет огромные размеры. Другие же придерживаются мнения, что мощь совершенно не зависит от размеров, приводя в пример агрессивных представителей тоса-ину или кане-корсо. Но всех мощных собак объединяет один аспект — сила духа, крепкое сложение туловища и обязательная дрессировка, без которой невозможно добиться положительных результатов. Определить, что одна порода собак, сильнее другой, практически не возможно. Связано это с тем, что каждая порода в ходе селекционных работ, выводилась для определенных целей. Некоторые владельцы собак, отдают первое место по силе, мощи и выносливости, исключительно представителям бойцовских пород. Но поспорить с ними, могут владельцы охотничьих животных. Ведь собака охотничьей породы обладает особой выносливостью, часами гоняясь за добычей и загоняя дичь. К слову, бойцовские породы такими качествами не обладают. Перейдем к нашему топ-списку самых сильных пород собак. Сюда относятся не только бойцовские породы, но и другие собаки.

Порода борзых, целью выведения которой была, как понятно из названия, охота на волков. Древние первые предки современных ирландских волкодавов, широко использовались вплоть до 17 века для травли крупных и опасных диких животных — кабанов и лосей. Эти собаки обладают внушительными мускулами и огромной силой. При этом движения у ирландских волкодавов плавные и стремительные. Гиганты немного флегматичны, особенно если воспитываются в большой любящей семье. При этом стоит отметить, что из флегмата в агрессивную фурию собака превращается за доли секунды, если чувствует опасность. Высота в холке у этих животных достигает 85-87 см.



Собаки этой породы не характеризуются выдающимися размерами, но при средних размерах туловища, эти животные обладают поистине смертельной хваткой. Использовались бойцовские собаки для охраны, так как обладают природным недоверием к посторонним. Ранее американские бульдоги широко применялись для загона скота. Дело в том, что укус челюстей у этих животных настолько сильный и мощный, что способен свалить с ног огромного быка. Не смотря на агрессивность и силу этих собак, американские бульдоги при правильной дрессировке могут стать любящими защитниками, готовыми в любой момент прийти на помощь своему владельцу. Со щенячьего возраста малышей необходимо тренировать, обучая базовым командам. С течением времени, американские бульдоги становятся менее покладистыми, проявляя свое упрямство. Высота в холке собак породы американский бульдог — от 53 до 68 см.

Настоящее достояние японской нации — собака породы акита-ину. Эти животные по праву считаются одними из самых преданных и сильных пород. Характер представителей японской породы собак — спокойный и сдержанный, но при этом проявляются выраженные лидерские качества. Еще во времена существования императоров этих собак содержали в качестве домашних животных. Ведь вернее и надежнее друга для семьи не найти. Породистые собаки поддаются дрессировке, обладают выраженными охотничьими инстинктами. Изначально акита-ину применялись для охоты на медведей, оленей и кабанов. Принимали участие животные и в устраиваемых собачьих боях. Высота собак в холке от 57 до 70 см.

Древняя порода собак, обладающая своеобразным нравом, но при этом очень преданная своему владельцу. Существует предположение, что кавказская овчарка является первым предком волка и пастушьей собаки. Кавказцы обладают злобностью, полным отсутствием страха и любовью к свободе. Ранее использовались эти сильные собаки для охоты, загоняя и смертельно поражая волков, медведей и диких кабанов. Кавказская овчарка сложно поддается дрессировке, медленно воспринимая команды, но по интеллекту не уступает немецким овчаркам. Но при этом проявляет отличные качества охранника и даже надежного телохранителя. Высота в холке от 65 до 75 см.



Алабай или среднеазиатская овчарка. Дружелюбная на вид и большая собака, является отличным сторожем и охотником. Свою службу пес готов нести и днем и ночью. Но дружелюбность достаточно обманчива. Сильные собаки имеют независимый нрав и очень любят свободу. Выбирая одного единственного хозяина, алабай будет слушаться исключительного его до самого конца. Высота в холке у этих древних собак (по историческим данным породе больше 2 тысяч лет), составляет от 45 до 78 см. Алабаи не доверяют посторонним, всегда насторожены и охраняют территории, считающие своими.

Большие по размерам, грациозные и мощные собаки, обладают устрашающим внешним видом. Получены немецкие доги были от германских мастиффов. Изначально мощных и внушительных по размерам собак, выводили для охраны территории, а также для охоты на крупных диких зверей. Спокойные на вид немецкие доги, могут показаться флегматичными. На самом деле эти собаки необычайно сообразительные, физически выносливые и мощные. Хорошо уживаются со всеми домочадцами и даже детьми. Требуют дрессировки и правильного воспитания. Высота в холке составляет от 72 до 86 см. Но самым высокий представитель немецких догов имел рост 111 см.

Итальянская порода собак, была получена на основании опасных бойцовских, одних из самых мощных — канне корсо, питбуля, ротвейлера и мастино неаполитано. История умалчивает, что бриндизская бойцовская собака, была создана специально на заказ сицилийской мафией. Собаки очень дерзкие по нраву, необычайно агрессивные, теряющие контроль над собой. Выведенных в Италии собак этой породы, необходимо начинать дрессировать с самого раннего возраста, а также обязательно социализировать. В противном случае собака становиться абсолютно неуправляемой. Не рекомендуется заводить злобное животное людям с маленькими детьми и тем, кто хотят собаку-друга и компаньона. Не смотря на сложности в дрессировке и воспитании, агрессоры являются прекрасными сторожами и выполняют охранную службу. Высота в холке взрослой собаки составляет 50 см у самок и 58 у самцов.