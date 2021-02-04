Смех сквозь страх: подборка мемов о приговоре Алексею Навальному(37)
В процессе заседания Алексей Навальный, находясь под стражей в застеклённой камере, что-то написал на листке бумаге. Пользователям Сети хватило одного фото, чтобы превратить этот снимок в мем. Кажется, фантазию людей теперь не остановить.
Многие всмпонили, что заседание суда проходило в День сурка.
Поводом для замены условного срока на реальный стало невыполнение Навальным условий щадящего режима: не отмечался в органах. В том числе и находясь к коме, — решили авторы мемов. Кстати, такое замечание было вполне справедливым: не далее как в январе, находясь при смерти в бессознательном состоянии, один из депутатов Госдумы РФ, согласно протоколам, умудрился проголосовать за некоторые законопроекты. Если он смог, что мешало оппозиционеру, правильно?
Ну и несколько мемов без особого контекста.