Юмор
04.02.2021, 18:00

Смех сквозь страх: подборка мемов о приговоре Алексею Навальному

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Foto: HANDOUT, AFP
События в России вошли в фазу турбулентности. Еще в начале января ничего не предвещало проблем, но своим возвращением Алексей Навальный запустил какой-то секретный механизм. Чем закончится цепная реакция событий, сказать сложно, но Россия пока способна не только злорадно ухмыляться, но и мрачно иронизировать над происходящим.

В процессе заседания Алексей Навальный, находясь под стражей в застеклённой камере, что-то написал на листке бумаге. Пользователям Сети хватило одного фото, чтобы превратить этот снимок в мем. Кажется, фантазию людей теперь не остановить.

Многие всмпонили, что заседание суда проходило в День сурка.

Поводом для замены условного срока на реальный стало невыполнение Навальным условий щадящего режима: не отмечался в органах. В том числе и находясь к коме, — решили авторы мемов. Кстати, такое замечание было вполне справедливым: не далее как в январе, находясь при смерти в бессознательном состоянии, один из депутатов Госдумы РФ, согласно протоколам, умудрился проголосовать за некоторые законопроекты. Если он смог, что мешало оппозиционеру, правильно?


Ну и несколько мемов без особого контекста.


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