Смех сквозь страх: подборка мемов о приговоре Алексею Навальному

В процессе заседания Алексей Навальный, находясь под стражей в застеклённой камере, что-то написал на листке бумаге. Пользователям Сети хватило одного фото, чтобы превратить этот снимок в мем. Кажется, фантазию людей теперь не остановить.

сегодня, 2 февраля, день сурка. и по всему миру люди следят, покинет сурок норку или залезет туда на подольше и рядом с мосгорсудом сейчас тоже все гадают, покинет ли норку сурок, или зима так и продлится вечно

Поводом для замены условного срока на реальный стало невыполнение Навальным условий щадящего режима: не отмечался в органах. В том числе и находясь к коме, — решили авторы мемов. Кстати, такое замечание было вполне справедливым: не далее как в январе, находясь при смерти в бессознательном состоянии, один из депутатов Госдумы РФ, согласно протоколам, умудрился проголосовать за некоторые законопроекты. Если он смог, что мешало оппозиционеру, правильно?