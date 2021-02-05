Эксперт советует лучший напиток для защиты от простуды

Британский эксперт утверждает, что пища и напитки могут действовать как “естественная аптека”, помогая повысить сопротивляемость организма болезням за счет укрепления иммунитета. Для успешной борьбы с симптомами простуды и защиты от ОРВИ диетолог советует пить костный бульон, являющийся источником белка — важнейшего питательного вещества, когда речь идет об активном и сильном организме.

“Достаточное количество белка, получаемого с пищей, увеличивает количество эндорфинов — веществ, обеспечивающих хорошее самочувствие и позитивный настрой. Костный бульон легко усваивается н богат аминокислотами (строительными блоками белка), которые помогают уменьшить воспаление кишечника”, — цитирует эксперта издание Express.

Помимо того, питательный напиток содержит электролиты, в том числе калий, который активирует ферменты, контролирующие обмен веществ, поддерживающие здоровое пищеварение и иммунную систему. Вдобавок калий является естественным антагонистом натрия и препятствует развитию гипертонии.

Также, добавила диетолог, костный бульон считается прекрасным средством от простуды еще и потому, что его теплый пар помогает “открывать” носовые ходы, способствовать их очищению от слизи. В свою очередь, проводившееся в США исследование показало, что его питье высвобождает в организме дополнительные биоактивные белки, повышая его способность сопротивляться инфекциям.