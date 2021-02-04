Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса

Радостные новости пришли сегодня из Санкт-Петербурга — Алиса Фрейндлих, которая на протяжении месяца боролась с коронавирусной инфекцией, наконец-то скоро отправится домой. Недавнее обследование показало, что актриса излечилась от коварного недуга, хотя ей предстоит пройти долгий реабилитационный период. У звездной пациентки все еще поражены легкие, но процент поражения минимален.

Напомним, что Алиса Бруновна поступила в реанимацию инфекционного отделения в больнице им. Соколова 25 декабря. Тогда прогнозы были неутешительными. Пневмония быстро прогрессировала, и актрису вскоре подключили к неинвазивной вентиляции легких. Близкие переживали за состояние Фрейндлих, ведь ко всему прочему она находится в особой зоне риска из-за возраста. В начале декабря артистка отметила 86-летие.

Алиса Бруновна в очередной раз проявила стойкость характера. Врачи отмечали, что пациентка не только следовала всем предписаниям, но и поддерживала оптимистический настрой. Вскоре актриса смогла преодолеть кризисный период протекания болезни, а 26 января ее перевели из реанимации в лечебное отделение.

К слову, параллельно вместе с Фрейндлих на больничной койке оказались ее внучка и дочь Варвара. Их здоровье не вызывало опасений, вирус протекал в легкой форме. Поэтому женщин выписали из клиники еще в январе.