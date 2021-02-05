Яна Троянова и Василий Сигарев расстались после 11 лет вместе

Героем нового интервью на канале «вДудь» стал Василий Сигарев, талантливый режиссер фильмов «Волчок», «Жить» и других. В откровенной беседе 44-летний Василий признался, что они с 47-летней актрисой Яной Трояновой больше не вместе.

Хотя влюбленные 11 лет состояли в отношениях, официально брак они так и не заключили.

«Мы с Трояновой много чего повидали. Она мне друг и кореш. Мы живем по отдельности. С сентября 2020-го. Полтора года до этого мы уже не были вместе, хотя жили на одной территории. Насколько я понял, Троянова меня разлюбила как мужчину. Она мне об этом сообщила. Я даже ходил к психиатру, не мог отпустить ситуацию. Я не мог понять, как начать новую жизнь. Но время лечит», — признался Василий Сигарев.

Теперь Василий вспоминает счастливые события совместной жизни: по его словам, за долгие годы особенно запомнился визит на «Кинотавр» и секс в кинотеатре на заднем ряду.

Троянова не просто так играла во всех фильмах режиссера — он считает ее своей музой, поэтому сотрудничать и создавать новые фильмы пара не перестанет и после разрыва. Сигарев рассчитывает, что Троянова скоро начнет снимать собственный фильм по его сценарию.

После съемок в фильме Сигарева «Жить» Яна пережила огромное горе — ее 20-летний сын Николай покончил с собой на фоне развившейся из-за приема запрещенных веществ депрессии.

Василий был рядом, когда Яна крайне тяжело переживала трагедию. В интервью он предположил, что успех фильма и поездка в Перу помогли ей хотя бы частично вернуть равновесие.

По возвращении Яна сыграла в фильмах «Кококо» и «Страна 03», а роль в сериале «Ольга» принесла ей всенародную известность. Зрители полюбили Троянову за собирательный образ простой матери-одиночки из спального района Москвы, на горбу которой сидят пьющий отец, дочь, рано ставшая мамой, и 11-летний сын «с причудами».