Вернувшись в Россию после побега в Украину, Максакова закатила скандал на ТВ

Мария Максакова рассказывала, что после нескольких лет пребывания в Украине вернулась в Россию, чтобы решить вопросы, связанные с недвижимостью. После этого певица планирует улететь в США, где якобы заключит контракт.

Пока же Максакова выясняет отношения со своей матерью Людмилой Васильевной. Певица заявила, что родительница не хочет с ней мириться. Также Мария пожаловалась на экс-возлюбленного Владимира Тюрина, который якобы настраивает против нее детей — Люсю и Илью.

Максакова начала обвинять родственников в том, что они распорядились ее имуществом. Мария уверена: Людмила Васильевна и Владимир сговорились, чтобы поделить недвижимость между ее старшими детьми. Но у певицы есть и младший сын Иван, который может претендовать на квартиры.

Находящаяся в студии шоу “Пусть говорят” полковник и директор Университета имени Витте Галина Запорожцева пришла к выводу, что Мария не чувствует чужую боль, только свою. Также эксперт назвала артистку “духовно-нравственным инвалидом”.

После этих слов Мария Максакова закатила истерику: “А мою боль кто-то слышит?! Это вы моральный урод, а не я!”. Певица захотела в ту же минуту покинуть студию ток-шоу, но ведущий Дмитрий Борисов уговорил направившуюся к выходу женщину остаться.