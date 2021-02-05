ВИДЕО | Горячий стриптизер из Австралии переехал к эстонке в Виймси. Начиная от 200 евро он обещает свести женщин с ума(81)
По словам ведущего “Märgatud Eestis”, красавчику Джастину в Эстонии нет равных. Такие эстонские звезды стриптиза, как Фарми Габриель и Марко пытались заполнить пробел в этой индустрии, но их на всех не хватало, так что ведущий надеется, что после пандемии наступит звездный час Джастина.
Отношения между молодыми людьми очень крепкие: Джастин активно занимается стриптизом и подготовкой шоу, а Трийну-Лийс его всячески поддерживает. “Мне нравится видеть его счастливым, и я не против похотливых взглядов других женщин. Это его работа, и он очень хороший мужчина”, — объясняет Трийну-Лийс.
У обоих много подписчиков в социальных сетях, а один преданный поклонник даже написал о них песню. В репортаже Джастин показал различные аксессуары, используемые в выступлениях: в чемодане есть, например, рваные штаны, наручники и т.д.
Сейчас у Джастина можно заказать стриптиз для всевозможных мероприятий, будь то день рождения, девичник или другое приятное событие. Цена зависит от продолжительности шоу и начинается от 200 евро. “Перед мероприятием я хочу узнать, что за мероприятие и кто будут клиентами, чтобы иметь большее представление о ситуации ”, — говорит Джастин.
Джастин хочет показать Эстонии, что такое настоящее шоу и надеется продолжить здесь свою деятельность.