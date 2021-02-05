Шоу-бизнес
05.02.2021, 11:26

ВИДЕО | Горячий стриптизер из Австралии переехал к эстонке в Виймси. Начиная от 200 евро он обещает свести женщин с ума

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Смотри страстное видео с репетиции!
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Австралийский стриптизер Джастин познакомился с Трийну-Лиис из Эстонии в социальной сети TikTok. Так случилось, что Трийну-Лиис и Джастин влюбились друг в друга, и мужчина решил переехать к с своей возлюбленной. Планы на Эстонию у Джастина большие: он готовит новую шоу-программу и готовится сводить эстонскую публику с ума.

По словам ведущего “Märgatud Eestis”, красавчику Джастину в Эстонии нет равных. Такие эстонские звезды стриптиза, как Фарми Габриель и Марко пытались заполнить пробел в этой индустрии, но их на всех не хватало, так что ведущий надеется, что после пандемии наступит звездный час Джастина.

Отношения между молодыми людьми очень крепкие: Джастин активно занимается стриптизом и подготовкой шоу, а Трийну-Лийс его всячески поддерживает. “Мне нравится видеть его счастливым, и я не против похотливых взглядов других женщин. Это его работа, и он очень хороший мужчина”, — объясняет Трийну-Лийс.

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Публикация от Justin & Triinu (@meettheleos)
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Публикация от 𝒥𝓊𝓈𝓉𝒾𝓃 ℒℯℴ 🦁 (@justinleo.x)


У обоих много подписчиков в социальных сетях, а один преданный поклонник даже написал о них песню. В репортаже Джастин показал различные аксессуары, используемые в выступлениях: в чемодане есть, например, рваные штаны, наручники и т.д.

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Публикация от 𝒥𝓊𝓈𝓉𝒾𝓃 ℒℯℴ 🦁 (@justinleo.x)


Сейчас у Джастина можно заказать стриптиз для всевозможных мероприятий, будь то день рождения, девичник или другое приятное событие. Цена зависит от продолжительности шоу и начинается от 200 евро. “Перед мероприятием я хочу узнать, что за мероприятие и кто будут клиентами, чтобы иметь большее представление о ситуации ”, — говорит Джастин.

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Публикация от 𝒥𝓊𝓈𝓉𝒾𝓃 ℒℯℴ 🦁 (@justinleo.x)


Джастин хочет показать Эстонии, что такое настоящее шоу и надеется продолжить здесь свою деятельность.

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