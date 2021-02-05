Диетолог: есть перед сном не так уж и вредно

По словам диетолога, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. А в какое время вы употребите эти калории, не столь важно. “Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий”, — сказал Кузьменко.