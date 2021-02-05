Бывшая жена Мэрилина Мэнсона обвинила его в насилии, другая бывшая жена встала на защиту

1 февраля актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по роли Долорес Абернати в сериале “Мир Дикого Запада” и встречавшаяся с Мэнсоном с 2007 по 2010 год, заявила о насилии со стороны музыканта. “Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон”, — написала артистка в соцсетях. Она поведала, как Мэнсон закрутил с ней роман, когда она была еще подростком, после чего “ужасающе обращался” с ней на протяжении нескольких лет. Вуд отметила, что музыкант “промыл ей мозги” и “склонил к подчинению”.

Актриса добавила, что ранее не называла имени абьюзера, поскольку боялась возмездия, клеветы и шантажа, однако этот страх остался для нее в прошлом. “Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного мужчину и призвать к ответу компании, которые дают ему работу, прежде чем он разрушит больше жизней”, — объявила она.

После поста Вуд еще четыре женщины выступили с обвинениями музыканта в психологическом насилии. Все их свидетельства Вуд выложила в Instagram Stories. Фотограф Эшли Уолтерс рассказала, что в 2010-м Мэнсон пригласил ее поработать над фотосессией для него. В ходе профессионального сотрудничества музыкант стал применять к ней психологическое насилие. “Я чувствовала, будто я его собственность, потому что он предлагал меня для сексуальных утех потенциальным партнерам по творчеству или друзьям, а также хвастался тем, что может такое вытворять”, — рассказала фотограф. По ее словам, музыкант интересовался контролем разума, методами пыток и шпионскими приспособлениями, которые можно использовать для шантажа и манипуляций. Он изолировал Уолтерс от друзей и родственников, запрещал покидать его, не давал ей спать, угрожал и часто давал невыполнимые задачи, чтобы ее унизить. Фотограф подчеркнула, что жаловалась на музыканта начальству, однако из страха не раскрывала подробностей, поэтому ее уговаривали продолжить сотрудничество. Она работала на музыканта в течение года.