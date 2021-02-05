Бывшая жена Мэрилина Мэнсона обвинила его в насилии, другая бывшая жена встала на защиту(1)
1 февраля актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по роли Долорес Абернати в сериале “Мир Дикого Запада” и встречавшаяся с Мэнсоном с 2007 по 2010 год, заявила о насилии со стороны музыканта. “Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон”, — написала артистка в соцсетях. Она поведала, как Мэнсон закрутил с ней роман, когда она была еще подростком, после чего “ужасающе обращался” с ней на протяжении нескольких лет. Вуд отметила, что музыкант “промыл ей мозги” и “склонил к подчинению”.
Актриса добавила, что ранее не называла имени абьюзера, поскольку боялась возмездия, клеветы и шантажа, однако этот страх остался для нее в прошлом. “Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного мужчину и призвать к ответу компании, которые дают ему работу, прежде чем он разрушит больше жизней”, — объявила она.
После поста Вуд еще четыре женщины выступили с обвинениями музыканта в психологическом насилии. Все их свидетельства Вуд выложила в Instagram Stories. Фотограф Эшли Уолтерс рассказала, что в 2010-м Мэнсон пригласил ее поработать над фотосессией для него. В ходе профессионального сотрудничества музыкант стал применять к ней психологическое насилие. “Я чувствовала, будто я его собственность, потому что он предлагал меня для сексуальных утех потенциальным партнерам по творчеству или друзьям, а также хвастался тем, что может такое вытворять”, — рассказала фотограф. По ее словам, музыкант интересовался контролем разума, методами пыток и шпионскими приспособлениями, которые можно использовать для шантажа и манипуляций. Он изолировал Уолтерс от друзей и родственников, запрещал покидать его, не давал ей спать, угрожал и часто давал невыполнимые задачи, чтобы ее унизить. Фотограф подчеркнула, что жаловалась на музыканта начальству, однако из страха не раскрывала подробностей, поэтому ее уговаривали продолжить сотрудничество. Она работала на музыканта в течение года.
Модель Сара МакНилли рассказала, что за время любовных отношений с Мэнсоном подвергалась “эмоциональному насилию и террору”: “Меня запирали в комнате, когда я вела себя “плохо”, иногда меня принуждали слушать, как он развлекается с другими женщинами. Я должна была перестать общаться с определенными друзьями, в ином случае он угрожал прийти за ними”. МакНилли также описала инцидент, во время которого музыкант ударил ее об стену и пригрозил разбить лицо бейсбольной битой, которую держал в руках, за то, что она пыталась выбрать ему штаны для съемок музыкального видео.
Еще одна бывшая модель Эшли Линдси Морган заявила о насилии со стороны Мэнсона в 2009 и 2010 году: “Для меня были установлены правила, и я попадала “в переделку” за любое поведение, которое он не одобрял. Были случаи насилия, в том числе сексуального и физического, случаи принуждения”. Модель заявила, что до сих пор страдает от ночных кошмаров, посттравматического стрессового расстройства и тяжелого обсессивно-компульсивного расстройства.
Четвертая предполагаемая жертва Мэнсона по имени Габриэлла (фамилия не уточняется) обвинила шок-рокера в изнасиловании, физическом насилии и склонении к употреблению наркотических веществ: “Он связывал меня и насиловал. Я рыдала, лежа на полу в номере отеля, и когда смотрела на него, он улыбался. Он фотографировал меня голой без моего разрешения, пока я спала или была связана, и рассылал снимки друзьям”.
В течение суток после обнародования заявления Вуд от сотрудничества с Мэнсоном отказался музыкальный лейбл Loma Vista Recording, занимавшийся продвижением последнего альбома артиста We Are Chaos. Помимо этого Мэнсон потерял роль в сериале “Американские боги” на кабельном телеканале Starz и в шоу “Калейдоскоп ужасов” от AMC.
Мэнсон назвал обвинения в насилии “ужасными искажениями реальности”, пожаловавшись на то, что вокруг его жизни и творчества уже долгое время не утихают споры и дискуссии. “Мои личные отношения всегда строились на согласии с партнерами, думающими, как я. Неважно, как или почему другие ныне решают переписать прошлое, правда останется таковой”, — написал артист в соцсетях.
При этом фотомодель и еще одна бывшая супруга певца Дита фон Тиз сообщила, что не заметила ничего похожего на истории Эван Рэйчел Вуд и других женщин. При этом фон Тиз заявила, что поддерживает жертв насилия и абьюза и желает им исцеления. После расставания с супругом Дита фон Тиз сохранила с ним дружеские отношения.
“Я обдумывала новости о Мэрилине Мэнсоне, которые появились в понедельник. Я ценю доброту тех, кто выразил свою озабоченность моим благополучием. Пожалуйста, знайте, что обнародованные подробности не относятся к моему личному опыту в течение наших семи лет совместной жизни. Если бы такое было, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года. Я ушла от него через 12 месяцев из-за его неверности и злоупотребления наркотиками. Любому насилию нет места в отношениях. Я призываю тех из вас, кто подвергся насилию, предпринять шаги, чтобы исцелиться и найти силы для полной самореализации. Это мое единственное заявление на этот счет”, — написала она в Instagram.