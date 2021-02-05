На Олимпиаде запретили секс

“Это не закон, но мы должны соблюдать меры предосторожности и просить делать то же самое других людей”, — пояснил генеральный директор оргкомитета Тосиро Муто.

Кроме того, зрителям на стадионах запретят петь и поддерживать спортсменов, но разрешат аплодировать. Однако решение о том, будут ли вообще зрители допускаться на стадион, пока не принято.