05.02.2021, 14:30
На Олимпиаде запретили секс(4)
Scanpix
Как сообщает The Time, спортсменам, которые буду представлять свою страну на предстоящих Олимпийских играх в Токио, придется отказаться от секса, вечеринок и любого другого близкого физического контакта. В качестве доказательств издание ссылается на новые правила Международного олимпийского комитета, пишет peopletalk.
Сами организаторы оправдывают такие ограничения коронавирусом.
“Это не закон, но мы должны соблюдать меры предосторожности и просить делать то же самое других людей”, — пояснил генеральный директор оргкомитета Тосиро Муто.
Кроме того, зрителям на стадионах запретят петь и поддерживать спортсменов, но разрешат аплодировать. Однако решение о том, будут ли вообще зрители допускаться на стадион, пока не принято.