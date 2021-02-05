“Чтоб он сдох“ — реакция отца Жанны Фриске на новость о беременности новой избранницы Шепелева

Вражда между Владимиром Фриске и Дмитрием Шепелевым длится с тех пор, как Жанна мучительно ушла из жизни после непродолжительной борьбы с раком мозга. Отец певицы злится, что телеведущий не дает ему видеться с внуком Платоном, а о грядущей радости неудавшегося зятя не хочет и слышать.

“Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!” — эмоционально заявил Владимир Борисович.

Сам Шепелев предпочитает не комментировать нападки Фриске-старшего, зато вовсю делится впечатлениями от будущего отцовства.

“Многие спрашивают, как отнеслись наши дети к новости о предстоящем рождении. Мы начали издалека, стали узнавать у них, хотели бы они брата, сестру или нет. Ответ поначалу, конечно же, был: “Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо”. После мы рассказали, что хотим еще детей. Мне кажется, со стороны мы выглядели как школьники в кабинете директора. Потом при случае обращали внимание на классные истории братьев и сестер в книгах или кино. Ну а потом сказали, что ждем. Кажется, первой реакцией было: “Серьезно?”. Потом дети долго гоготали, пока строили коварные планы о том, как будут мучить младенца”, — признался 38-летний Дмитрий в личном блоге.