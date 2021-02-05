"Это Буланова?!" Даже поклонники перестали узнавать певицу

В сети обсуждают новое фото Татьяны Булановой. Совместным снимком с певицей в инстаграме на днях поделился ее друг, футболист Владимир Быстров.

В кадре 51-летняя исполнительница позирует в спортивном костюме и с минимумом косметики на лице. При этом фолловеры отмечают, что с трудом узнали звезду на фото.

“Это Татьяна?”, “Буланова на себя не похожа”, “Что ж вы с собой сделали, Танечка?”, “Лицо Татьяны как будто маска”, — обсуждают в комментариях.

А вы как думаете?