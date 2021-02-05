05.02.2021, 17:30
Посидел и хватит? Михаил Ефремов возвращается в Москву(42)
Собеседник “МК” рассказал, что переписывается с артистом регулярно. Ефремов рассказал ему, что недавно болел простудой, но в целом чувствовал себя хорошо и даже смотрел сериал со своим участием. Друг актера ответил на письмо, но после этого ему пришло сообщение из ФСИН. “О том, что письмо не вручено, так как “адресат убыл в другое учреждение”, — рассказал он.
Позднее супруга Ефремова Софья Кругликова рассказала, что Михаил сообщил ей об этапировании в неизвестном направлении. Куда его отправляли, он не знал, а ФСИН не уточняла.
Наконец, телеграм-канал Mash сообщил, что этапируют Ефремова в Москву. Радоваться поклонникам рано, но лучик надежды у них появился: артиста ожидает очередной суд. Он рассмотрит кассационную жалобу на приговор.