Посидел и хватит? Михаил Ефремов возвращается в Москву

Собеседник “МК” рассказал, что переписывается с артистом регулярно. Ефремов рассказал ему, что недавно болел простудой, но в целом чувствовал себя хорошо и даже смотрел сериал со своим участием. Друг актера ответил на письмо, но после этого ему пришло сообщение из ФСИН. “О том, что письмо не вручено, так как “адресат убыл в другое учреждение”, — рассказал он.