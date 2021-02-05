В России зарегистрировали торговую марку “Вдова Кобзон”. Под ней будут продавать алкоголь

Нелли Кобзон рассказала, что сын действительно обсуждал с ней эту идею и она вовсе не против, поскольку не видит в этом “ничего такого”. Однако, похоже, сам факт застал ее врасплох, что заметно по ответу: “Я толком даже не знаю про это. Сын говорил, что “Вдова Клико” очень распространенное шампанское, известное, ну вот. Вы у него спрашивайте. Что вы у меня спрашиваете? На самом деле я же вдова. Ну, не знаю, наверное, мы еще будем это обсуждать, я сейчас не готова вам это сказать. Я шампанское вообще не пью никогда, вино красное я могу выпить. Но про вино я такое не слышала, его вино называется “Фермерское вино”. В принципе, я не против. А что в этом такого? Вы знаете, я, наверное, не готова вам сейчас ответить, на самом деле у нас был такой разговор, но не так, чтобы прям вот решили и установили. Я не в курсе”.