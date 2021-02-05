Кино
05.02.2021, 21:47

Умер Кристофер Пламмер — актер, заставший “золотой век Голливуда”

 
FILE PHOTO: Plummer, accepts the Oscar for best supporting actor for his role in "Beginners" at the 84th Academy Awards in Hollywood
Foto: Gary Hershorn, REUTERS
Канадский актер Кристофер Пламмер скончался на 92 году жизни. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на менеджера артиста Лу Питта.

“Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Благодаря своему творчеству и человечности он тронул все наши сердца ”, — сказал Питт.

Актер также играл в таких фильмах, как “Звуки музыки”, “Поющие в терновнике”, “Возвращение Розовой Пантеры”, “Алое и черное”, “Ватерлоо”, “Малколм Икс”, “12 обезьян”, “Игры разума”, “Сокровище нации”, “Александр”, “Воображариум доктора Парнаса”, “Девушка с татуировкой дракона”. Последним фильмом Пламмера стал детектив “Достать ножи”.

За свою карьеру Кристофер Пламмер получил премии “Оскар” (2012, “Начинающие”), BAFTA, премию Гильдии киноактеров США и “Золотой глобус” за тот же фильм, “Эмми” (1977, “Менялы”; 1994, “Мэделин”), “Тони”.

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