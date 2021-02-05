Умер Кристофер Пламмер — актер, заставший “золотой век Голливуда”

“Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Благодаря своему творчеству и человечности он тронул все наши сердца ”, — сказал Питт.

Актер также играл в таких фильмах, как “Звуки музыки”, “Поющие в терновнике”, “Возвращение Розовой Пантеры”, “Алое и черное”, “Ватерлоо”, “Малколм Икс”, “12 обезьян”, “Игры разума”, “Сокровище нации”, “Александр”, “Воображариум доктора Парнаса”, “Девушка с татуировкой дракона”. Последним фильмом Пламмера стал детектив “Достать ножи”.

За свою карьеру Кристофер Пламмер получил премии “Оскар” (2012, “Начинающие”), BAFTA, премию Гильдии киноактеров США и “Золотой глобус” за тот же фильм, “Эмми” (1977, “Менялы”; 1994, “Мэделин”), “Тони”.