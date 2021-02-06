06.02.2021, 09:32
Канье Уэст ушел от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок(6)
Foto: Tammie Arroyo, AFF/PA Images
Слухи о разводе между Ким Кардашьян и Канье Уэстом продолжают набирать обороты. Источник издания People сообщает, что супруги больше не общаются и начали жить отдельно друг от друга.
“Ким и Канье продолжают жить раздельно. Они не общаются”, — пишет издание Page Six. В качестве дополнительного доказательства Page Six сообщает, что 43-летний Канье забрал 500 пар кроссовок из дома в Калабасасе. Логично, что в 500 парах обуви можно уйти гораздо дальше, чем в одной.
Напомним, о том, что Кардашьян и Уэст разводятся, стало известно в прошлом месяце. Сообщалось, что бизнесвумен якобы наняла адвоката Лору Вассер, специалиста по бракоразводным процессам знаменитостей.