Канье Уэст ушел от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок

“Ким и Канье продолжают жить раздельно. Они не общаются”, — пишет издание Page Six. В качестве дополнительного доказательства Page Six сообщает, что 43-летний Канье забрал 500 пар кроссовок из дома в Калабасасе. Логично, что в 500 парах обуви можно уйти гораздо дальше, чем в одной.