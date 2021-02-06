Вера Брежнева в день рождения показала себя без “фирменной” родинки

“Классная и всегда молодая Вера”, “А где же родинка?”, “В новый год с новым лицом?”, “Оставайтесь такой же прекрасной”, “С днем рождения самую невероятную девочку на планете”, “Осознанное время — осознанная красота”, “Ну что за чудесный человек такой”, “Шикарный возраст у шикарной женщины”, “Все так же очаровательны”, — пишут в комментариях.