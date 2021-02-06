06.02.2021, 11:11
Вера Брежнева в день рождения показала себя без “фирменной” родинки(4)
screenshot - youtube
Вера Брежнева, на днях отметившая 39-й день рождения, поделилась с поклонниками кадрами стильной фотосессии. На снимках певица позирует в мужском костюме и с небрежной укладкой волнами, — пишет mail.ru. Но не на это обратили внимание поклонники в первую очередь.
“Встречаю свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми!“ — радостно сообщила певица.
Внимание пользователей сети привлекла и другая деталь — фото отчетливо демонстрируют, что звезда решила избавиться от “фирменной” родинки под губой.
“Классная и всегда молодая Вера”, “А где же родинка?”, “В новый год с новым лицом?”, “Оставайтесь такой же прекрасной”, “С днем рождения самую невероятную девочку на планете”, “Осознанное время — осознанная красота”, “Ну что за чудесный человек такой”, “Шикарный возраст у шикарной женщины”, “Все так же очаровательны”, — пишут в комментариях.