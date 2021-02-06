06.02.2021, 12:44
ФОТО | Невероятная оптическая иллюзия, вызвавшая споры в Сети(7)
Screen shpt etvpluss.ee
Оптическая иллюзия на фото вызвала споры в сети: пользователи начали спорить о том, кто изображен на снимке — пес или мужчина. На комментарии обратило внимание Daily Mail.
На кадре, сделанном зимой в лесу, некоторые пользователи увидели бегущую черную собаку. Однако другие юзеры сошлись во мнении, что это убегающий мужчина в черной одежде, запечатленный со спины.
“Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку”, “Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса”, “Лол, как тут вообще можно увидеть фигуру человека?” — поспорили комментаторы.
Или все-таки человек?