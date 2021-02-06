06.02.2021, 14:29
Жена Ярослава Сумишевского умерла, так и не выйдя из комы после ДТП(2)
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Несколько дней супруга Ярослава Сумишевского находилась в коме после ДТП, произошедшего на днях по дороге на концерт в село Солгон Ужурского района. Врачи до последнего боролись за жизнь Натальи, но их старания оказались тщетными. Сегодня утром Сумишевский сообщил, что его избранница ушла из жизни, — скорбит “СтарХит”.
“Наташеньки больше нет, ее сердце остановилось”, — сообщил трагическую новость артист в личном блоге. Сейчас коллеги и поклонники Ярослава Сумишевского выражают ему искренние слова соболезнования и желаюют ему лишь одного: сил, чтобы пережить страшное горе…
Напомним, в последние дни жизни Наталья находилась в одной из больниц Красноярска. Тогда она находилась в тяжелом состоянии, и медики не давали никаких прогнозов.
Пока неизвестно, где и когда состоятся похороны супруги Сумишевского, у которой, к слову, остался маленький сын.