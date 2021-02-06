Жена Ярослава Сумишевского умерла, так и не выйдя из комы после ДТП

“Наташеньки больше нет, ее сердце остановилось”, — сообщил трагическую новость артист в личном блоге. Сейчас коллеги и поклонники Ярослава Сумишевского выражают ему искренние слова соболезнования и желаюют ему лишь одного: сил, чтобы пережить страшное горе…

Напомним, в последние дни жизни Наталья находилась в одной из больниц Красноярска. Тогда она находилась в тяжелом состоянии, и медики не давали никаких прогнозов.

Пока неизвестно, где и когда состоятся похороны супруги Сумишевского, у которой, к слову, остался маленький сын.