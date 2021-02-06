Экс-супруга Андрея Аршавина буквально теряет свое лицо

Врачи, к которым обратилась Алиса, потом констатировали, что на операционный стол она попала вовремя, ей оставалось жить буквально несколько дней, поскольку начался сепсис. Бывшей жене футболиста провели несколько операций на клиновидной пазухе. Алиса позже сообщила, что вырезали все, что было возможно — до мозга, по ее словам, оставались миллиметры.

Сейчас же, когда опасности для жизни нет, нужно подумать об эстетической составляющей. По словам Казьминой, она уже нашла врача, который пообещал вернуть ей “человеческое лицо”. Womanhit решил узнать у профессионалов, что они предложили бы Алисе в сложившейся ситуации.

“По фотографии Алисы Казьминой ставить диагноз очень сложно, — прокомментировал непростую ситуацию пластический хирург Александр Вдовин. — Если брать в расчет аутоиммунное заболевание, о котором экс-супруга Аршавина упоминает, то здесь может быть вариант только один — гранулематоз Вегенера. Достаточно редкое аутоимунное заболевание, относящееся к системным некротизирующим васкулитам. Болезнь протекает, как правило, в двух формах — острой или хронической — и, помимо некротизации хряща и разрушения носовой перегородки, имеет ряд других осложнений: от нее серьезно страдают не только верхние дыхательные пути, глаза и уши, но и почки. Последняя стадия заболевания характеризуется почечной недостаточностью. Возможно, на примере Алисы Казьминой мы имеем дело как раз с острой формой гранулематоза Вегенера. Судя по ее словам, проблемы начались полгода назад, может чуть, больше, а результат, который можно увидеть на фотографиях, говорит не только о 2—3 стадии заболевания, но и о том, что, вероятно, произошло разрушение костных стенок пазух носа, в связи с чем и были проведены оперативные вмешательства по удалению некротических масс”.