Бари Алибасова заметили в аэропорту в инвалидной коляске

Ранее Бари Каримович жаловался на боли в ногах. По всей видимость, эта проблема обострилась, ведь 73-летний шоумен передвигался на инвалидном кресле. “На днях Бари Каримович выписался из клиника Евгения Бучацкого, где проходил курс лечения. Его встретил сын Бари Алибасов -младший и забрал его в Калининград”, — поделился адвокат Алибасова-младшего, Александр Бенхин.

К слову, Бенхину удалось защитить продюсера от нападок его бывшего помощника Вадима Горжанкина. “Сначала Алибасов заявил, что Горжанкин мошенник, занимается делами, порочащими его доброе имя. Но, выйдя из клиники, Бари Каримович попросил прекратить это дело, потому что он не такой уж и кровожадный”, — подчеркнул правозащитник.