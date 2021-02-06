6 правил хорошего секса, о которых никто не говорит(24)
Внесите секс в список дел
В какой-то момент любой, даже самый феерический секс, становится рутинным. Сделайте интимное уединение вашим обязательным и важным ритуалом, который надо выполнять вне зависимости от того, какая погода за окном и сколько вы должны за ипотеку. В конце концов, вы же не перестаете из-за подобных событий чистить зубы и умываться? Установите часы обязательного секса согласно вашим биоритмам и темпераменту — неважно, будут ли они ежедневными или только по выходным. И вы увидите, что кроме эмоционального сближения подобная организованность подарит вам хорошее настроение и множество бонусов для здоровья.
Оставляйте дела за пределами спальни
Обыденный секс нуждается в своей территории больше, чем работа, спорт и другие сферы нашей жизни, вместе взятые. Свив свое уютное гнездышко, определите спальню как “особую зону”, и не только физически, но и психологически: в постели надо наложить табу на обсуждение насущных проблем, а тем более — на конфликты и претензии. Вы всегда должны знать, что здесь уютно, хорошо и можно просто насладиться друг другом. Остальное остается за порогом, и пусть весь мир подождет.
Покупайте правильное белье
Регулярный секс позволил вам узнать друг друга вдоль и поперек и, кажется, сделал вас по-настоящему родными. Настолько, что в один прекрасный день вы решаете презреть советы глянцевых журналов и забегаете в ближайший магазинчик за уютными трусами с Микки Маусом. Если ваш партнер стал внезапно возбуждаться только от диснеевских сюжетов, то, несомненно, вы попали в яблочко. Во всех остальных случаях оставайтесь консерваторами и, несмотря ни на что, продолжайте покупать соблазнительные, красивые и женственные комплекты, которые сводили его с ума в начале ваших отношений. В этом ритуале есть важный психологический смысл: ведь с белья начинается собственное ощущение сексуальности, как театр начинается с вешалки.
Не забывайте о гигиене
Войдя в колею, интимная жизнь дарит ощущение стабильности и безопасности. Вы уже давно прошли этап анализов и справок, знаете его медицинскую карту наизусть и, скорее всего, отказались от презервативов. Вы спокойны настолько, что однажды решаете пропустить очередной визит к гинекологу, а затем отменяете эпиляцию, покупку любимого лубриканта с ароматом клубники и даже вечерний душ. Командный стиль подхватывает ваш партнер, и в какой-то момент вы понимаете, что вам неприятно пробираться к его достоинству через дебри Амазонки, а он избегает куннилингуса даже больше, чем коллекторов. Гигиена должна оставаться неколебимым правилом обыденного секса, а ее уровень — не только не падать, но, наоборот, расти по мере отключения “систем безопасности”. Ведь не говоря об антисексуальности неухоженного тела, отсутствие элементарных интимных правил как минимум небезопасно для здоровья.
Не молчите
Рутинный секс отбрасывает необходимость говорить об очевидном— тайных желаниях, деликатных фантазиях и потребностях. Постоянные партнеры —по умолчанию команда, а чтобы она была успешной, без разговора не обойтись. У этой коммуникации тоже должны быть правила. Как минимум, наложите вето на споры в постели, а любые проблемы обсуждайте только в формате позитивных предложений и ни в коем случае не обвинений. И, конечно, не стоит “партизанить” во время самого интима. Ведь стоны, соблазнительные намеки и даже неожиданные грязные словечки — лучшие друзья рутинного секса, они будут каждый раз придавать “простым движениям” новые оттенки и настраивать на нужный лад.
Не позволяйте сексу стать обыденным
Важное правило обыденного секса — никогда не допускать его обыденности. В стабильных интимных отношениях много преимуществ, и главное из них — вы стали действительно близкими людьми. Это самый надежный фундамент, на котором можно строить дальнейшую жизнь, и то, какой она будет, зависит только от вас. Секс — это постоянная работа над собой, а отказываясь от нее, убегая от проблем сменой партнеров и браков, вы будете снова и снова входить в колею своего “скучного секса”. Постоянно развивайтесь, не бойтесь нового, изучайте необычные техники, пробуйте непривычные сценарии — и вы будете всегда интересны любимому, воодушевлять его, стимулировать открываться вам новыми гранями. Ведь секс настолько бесконечен, насколько бесконечен внутренний мир каждого из нас.