6 правил хорошего секса, о которых никто не говорит

Не молчите

Рутинный секс отбрасывает необходимость говорить об очевидном— тайных желаниях, деликатных фантазиях и потребностях. Постоянные партнеры —по умолчанию команда, а чтобы она была успешной, без разговора не обойтись. У этой коммуникации тоже должны быть правила. Как минимум, наложите вето на споры в постели, а любые проблемы обсуждайте только в формате позитивных предложений и ни в коем случае не обвинений. И, конечно, не стоит “партизанить” во время самого интима. Ведь стоны, соблазнительные намеки и даже неожиданные грязные словечки — лучшие друзья рутинного секса, они будут каждый раз придавать “простым движениям” новые оттенки и настраивать на нужный лад.

Не позволяйте сексу стать обыденным

Важное правило обыденного секса — никогда не допускать его обыденности. В стабильных интимных отношениях много преимуществ, и главное из них — вы стали действительно близкими людьми. Это самый надежный фундамент, на котором можно строить дальнейшую жизнь, и то, какой она будет, зависит только от вас. Секс — это постоянная работа над собой, а отказываясь от нее, убегая от проблем сменой партнеров и браков, вы будете снова и снова входить в колею своего “скучного секса”. Постоянно развивайтесь, не бойтесь нового, изучайте необычные техники, пробуйте непривычные сценарии — и вы будете всегда интересны любимому, воодушевлять его, стимулировать открываться вам новыми гранями. Ведь секс настолько бесконечен, насколько бесконечен внутренний мир каждого из нас.