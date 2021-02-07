Шоу-бизнес
07.02.2021, 09:35

Мэрилин Мэнсон и тайная комната для изнасилований

 (1)
screenshot - youtube
Жертвы Мэрилина Мэнсона нашли поддержку в лице еще одной девушки — 26-летней номинантки на “Грэмми” Фиби Бриджерс, которая не успела близко познакомиться с музыкантом, но все-таки слышала о его наклонностях. По словам певицы, дружбы с ее кумиром не получилось после первого же посещения его дома, — передает Super.

“Я была в доме Мэрилина Мэнсона, будучи подростком. Я была его фанаткой. Одну из комнат в своем доме он назвал “комнатой для изнасилований”, и я подумала, что это похоже на отвратительное чувство юмора мальчика-мажора. Я поддерживаю всех, кто его обвиняет. Лейбл все знал, менеджмент знал, его группа знала. Отгораживаться от этого и притворяться шокированными теперь — это недостойно”, — резюмирует Фиби Бриджес.

На данный момент Мэнсона обвиняет в физическом, сексуальном и эмоциональном насилии более десяти женщин. Его бывшая невеста Эван Рейчел Вуд, ставшая первой из высказавшихся жертв, намерена довести дело до суда. Сам рокер отрицает свою вину.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)