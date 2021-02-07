Мэрилин Мэнсон и тайная комната для изнасилований

“Я была в доме Мэрилина Мэнсона, будучи подростком. Я была его фанаткой. Одну из комнат в своем доме он назвал “комнатой для изнасилований”, и я подумала, что это похоже на отвратительное чувство юмора мальчика-мажора. Я поддерживаю всех, кто его обвиняет. Лейбл все знал, менеджмент знал, его группа знала. Отгораживаться от этого и притворяться шокированными теперь — это недостойно”, — резюмирует Фиби Бриджес.