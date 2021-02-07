Анна Калашникова увеличила грудь и избавилась от второго пупка

“В 2017 году я убирала импланты потому, что они стояли под железой, что смотрелось не очень эстетично. Поставила себе каплевидные импланты под мышцу, и это смотрелось очень естественно. Но так как я очень худенькая, они все равно были заметны. Потом, когда отек сошел, грудь уменьшилась с четвертого до третьего размера. Я целый год ходила на разные консультации и решила сделать липофилинг — то есть бюст наполнили моим же жиром. Сейчас он пятого размера, но позже будет четвертого или чуть пышнее”, — поделилась 36-летняя Калашникова.