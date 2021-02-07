Собака 11 часов плыла к берегу, чтобы вызвать помощь к тонущему хозяину(26)
Немецкую овчарку Хайди рано утром обнаружил в заливе Мортон-Бэй в Австралии случайный рыбак. Собака плыла рядом с коробкой для рыболовной снасти, гидрокостюмом и другими вещами. Он выловил измученное животное из воды и сообщил о находке береговой охране.
Уже через час к месту прибыл вертолет, четыре спасательных катера, гидроцикл, а также береговая охрана и команда спасателей из волонтерской организации. Было ясно: где-то затонула лодка с неизвестным количеством людей.
Собаку было решено доставить на сушу, но она все время скулила и снова рвалась в воду, будто пытаясь указать путь спасателям. Через несколько часов был обнаружен хозяин овчарки. 63-летний мужчина цеплялся за край лодки, уже почти полностью ушедшей под воду.
Как он рассказал позже, он потерял управление судном, и оно стало тонуть еще предыдущим вечером. В какой-то момент все вышло из-под контроля — его отбросило в одну сторону, а собаку — в другую. На поверхности воды было много вещей, и вскоре он уже потерял питомца из виду.
Из полицейского отчета следует, что Хайди провела в воде около 11 часов, разыскивая помощь для своего хозяина. Это чудо, что она осталась жива и не утонула. Собака очень устала, но не переставала плыть. К счастью, ни хозяин, ни его питомец не пострадали и вскоре смогли воссоединиться.
Встреча получилась трогательной. По словам мужчины, все 15 часов, которые он дрейфовал в воде, он не переставал надеяться, что Хайди найдет помощь. И он очень благодарен, что она смогла это сделать. За проявленный героизм овчарку наградили званием почетной полицейской собаки и приличным запасом вкусных угощений.