Собака 11 часов плыла к берегу, чтобы вызвать помощь к тонущему хозяину

Немецкую овчарку Хайди рано утром обнаружил в заливе Мортон-Бэй в Австралии случайный рыбак. Собака плыла рядом с коробкой для рыболовной снасти, гидрокостюмом и другими вещами. Он выловил измученное животное из воды и сообщил о находке береговой охране.

Уже через час к месту прибыл вертолет, четыре спасательных катера, гидроцикл, а также береговая охрана и команда спасателей из волонтерской организации. Было ясно: где-то затонула лодка с неизвестным количеством людей.

Собаку было решено доставить на сушу, но она все время скулила и снова рвалась в воду, будто пытаясь указать путь спасателям. Через несколько часов был обнаружен хозяин овчарки. 63-летний мужчина цеплялся за край лодки, уже почти полностью ушедшей под воду.