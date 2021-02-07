07.02.2021, 15:00
Бывший возлюбленный Началовой требует с ее семьи крупную сумму денег(5)
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Бывший возлюбленный умершей певицы Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, потребовал от ее семьи 20 миллионов рублей (220 тыс. евро), которые ему якобы задолжала Началова. Об этом отец певицы Виктор Началов рассказал в эфире телеканала НТВ, его слова передает РИА Новости.
По его словам, семья была вынуждена выставить жилье на продажу за 100 миллионов рублей, хотя квартира должна была достаться дочери исполнительницы. Фролов предоставил родственникам Началовой расписку, в которой говорится, что певица взяла у него в долг 20 миллионов рублей под залог половины квартиры.
“Я ума не приложу, как она подписала этот документ. История очень грязная”, — отметил Началов, добавив, что юристы мужчины торопят семью с продажей недвижимости.