Бывший возлюбленный Началовой требует с ее семьи крупную сумму денег

По его словам, семья была вынуждена выставить жилье на продажу за 100 миллионов рублей, хотя квартира должна была достаться дочери исполнительницы. Фролов предоставил родственникам Началовой расписку, в которой говорится, что певица взяла у него в долг 20 миллионов рублей под залог половины квартиры.