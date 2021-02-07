Большая игра Михаила Ефремова: возможен новый приговор или отмена старого

Сообщается, что Андрей Гаев, Александр Кобц и Теван Бадасян под присягой выдумали небылицы о тайном водителе, находившимся в момент аварии за рулем актерского джипа. В связи с этим работникам прокуратуры представится возможность привлечь к уголовной ответственности и экс-адвоката Эльмана Пашаева, который привел в суд лжесвидетелей.

Самого Ефремова могут привлечь по статье 309 УК РФ “Подкуп или принуждение к даче показаний“ — если Пашаев докажет, что актер был в курсе ситуации и оплатил “спектакль”. С другой стороны, Ефремов может попытаться убедить суд, что защитник склонил его к подкупу свидетелей и получил на это определенную сумму. Конечно же, подобный исход крайне выгоден для Михаила Ефремова.

Если вина Пашаева будет доказана, тогда новые адвокаты Ефремова могут настаивать, что его право на защиту было нарушено. А подобные условия служат основанием для отмены приговора и пересмотра дела.