Смертельный Tinder: девушка сходила на свидание — и была убита

Винсент Бресо-Биоска пошел с Кристиной Ортис-Лозано в кафе-мороженое и паб. В какой-то момент девушка заметила своего бывшего парня, который прятался в тени здания и следил за парой.

“Она сказала, что у него были проблемы с алкоголем, и он был жестоким. Она не могла делать ничего, например, ходить в спортзал во время отношений”, — рассказал Бресо-Биоска. После того, как Ортис-Лозано заметила экс-бойфренда, она решила отправиться домой.

Однако ревнивый мужчина уже поджидал ее у дверей дома. Девушка попросила его уйти, однако он взял кухонный нож и нанес ей 23 удара. Подруга погибшей, Кристина Родригес-Лопез рассказала, что после расставания мужчина устроил скандал, вырвал из стен светильники, радиаторы, сломал туалет, душ и мебель в спальне и гостиной.

Сам обвиняемый в ходе следствия заявил, что убийство не было преднамеренным — сначала Ортис-Лозано сама несколько раз ударила его ножом.