ФОТО | "8 дней ада": Иосиф Пригожин рассказал, как переболел коронавирусом

“Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться. Меня срочно забрали в больницу. Спасибо моим прекрасным друзьям, живущим в Дубае, которые действовали быстро и решительно. Самостоятельно у нас точно ничего бы не вышло, малейшее промедление стоило бы мне жизни. И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Но мне еще крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая Mediclinic City Hospital, где работают прекрасные врачи, немедленно приступившие к мощнейшей терапии, выводящей меня из цитокинового шторма. Кто не знает, цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки”, — поделился 51-летний продюсер.