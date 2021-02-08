ФОТО | "8 дней ада": Иосиф Пригожин рассказал, как переболел коронавирусом
Валерия тоже переболела ковидом, но у нее недуг протекал в более легкой форме. Пригожину же пришлось испытать на себе серьезные осложнения коварного заболевания.
“Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться. Меня срочно забрали в больницу. Спасибо моим прекрасным друзьям, живущим в Дубае, которые действовали быстро и решительно. Самостоятельно у нас точно ничего бы не вышло, малейшее промедление стоило бы мне жизни. И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Но мне еще крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая Mediclinic City Hospital, где работают прекрасные врачи, немедленно приступившие к мощнейшей терапии, выводящей меня из цитокинового шторма. Кто не знает, цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки”, — поделился 51-летний продюсер.
Немного оправившись от болезни, Иосиф Пригожин по-другому стал смотреть на жизнь. Даже самые, казалось, обыденные вещи стали приносить ему большую радость.
“Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, что как это прекрасно — просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник. Вернулся из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе — все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы. Я от всей души благодарю дубайских врачей, которые действовали точно и профессионально, и наших, родных, российских, которые контролировали все их действия дистанционно”, — отметил он.