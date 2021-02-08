ВИДЕО | Лайфхак: отделение белка от желтка с помощью чеснока

Каллум Грей предлагает разбить сырое яйцо в миску, а затем повозить пальцами по очищенному зубчику чеснока. В ролике юноша демонстрирует, что после этого можно взять в руки желток, и он идеально отделится от белка. В конце видео Грей кладет желток в чашку, и в тарелке не остается никаких желтых следов.