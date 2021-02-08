08.02.2021, 12:11
ВИДЕО | Лайфхак: отделение белка от желтка с помощью чеснока
Photo by Melani Sosa on Unsplash
Британец показал простой способ, как отделить белок от желтка с помощью чеснока и удивил зрителей. Он выложил видео в TikTok. Единственное замечание: желток должен быть цельным.
Каллум Грей предлагает разбить сырое яйцо в миску, а затем повозить пальцами по очищенному зубчику чеснока. В ролике юноша демонстрирует, что после этого можно взять в руки желток, и он идеально отделится от белка. В конце видео Грей кладет желток в чашку, и в тарелке не остается никаких желтых следов.
Видео набрало девять миллионов просмотров и тысячи восхищенных комментариев. “Как до этого вообще можно было додуматься?” — удивился один из зрителей. “Братан, это какая-то магия”, — отметил другой. Один из комментаторов предположил, что трюк работает, так как пальцы после чеснока становятся липкими.