185 актеров и актрис в Германии совершили массовый каминг-аут

185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут и заявили, что среди них — лесбиянки, геи, би-, трансперсоны, квиры, интерсексуалы и небинарные люди. Среди тех, кто совершил каминг-аут, есть те, кто уже лично признавался в нетрадиционной сексуальный ориентации, и те, кто делает это впервые.

185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут и заявили, что среди них — лесбиянки, геи, би-, трансперсоны, квиры, интерсексуалы и небинарные люди. Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung Magazine. Оно опубликовало портреты участников акции #actout и интервью с шестью актерами.

Среди тех, кто совершил каминг-аут, есть те, кто уже лично признавался в нетрадиционной сексуальный ориентации, и те, кто делает это впервые.

“185 лесбиянок, геев, бисексуалов, гомосексуалов и трансперсон из актерской среды выходят на сцену и требуют большего признания в театре, кино и на телевидении. Они хотят начать дискуссию с инициативой #actout и совместным манифестом”, — написано в Süddeutsche Zeitung Magazine, опубликовавшем портреты и интервью актеров.

Среди участников акции — Годехард Гизе, сыгравший в сериале “Вавилон-Берлин”; Марк Вашке, который снялся в фильме “Тайная жизнь”, и Марен Кройман, игравшая в сериале “Не пытайтесь это повторить”.

Участники акции также опубликовали манифест. Он доступен на 16 языках, включая русский. В нем актеры признаются, что раньше не могли “открыто говорить о частной жизни, не опасаясь последствий для карьеры”, однако сейчас “с этим покончено”. В письме также указано, что они пошли на этот шаг для привлечения внимания широкой общественности к этой проблеме.

“Есть гораздо больше историй и перспектив, чем перспективы белого гетеросексуального среднего класса. Их с увлечением смотрят, ими восхищаются. Разнообразие давно стало реальностью в современном немецком обществе. Но этот факт до сих пор мало отражается в наших культурных нарративах”, — написано в письме.