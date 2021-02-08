Сергей Пенкин впервые рассказал об умерших в детстве братьях и сестрах

59-летний Сергей Пенкин впервые сообщил, что пришлось пережить его маме. Как признался музыкант, родительница потеряла не одного ребенка. “Она рассказывала перед смертью, что у нее было много детей, которые во время войны при холоде, при голоде умерли. От первого брака, от второго. Передо мной еще близняшки были…” — поделился артист в программе “Когда все дома” на канале “Россия 1”.

По словам музыканта, несмотря на беды, мама всегда оставалась сильной и стойкой женщиной. “Характер был тверд. Она была очень мудрой, но доброй. Заступалась за меня”, — добавил Пенкин.

Сергей Михайлович немного рассказал и об отце. Как отметил исполнитель, его родители очень любили друг друга и всегда во всем поддерживали. “Папа никогда не хотел делать какие-то конфликты, был очень спокойным и скромным. Он был контужен, лежал в окопе. У него было много орденов, но их не носил. Был добрейшей души человек”, — рассказал певец.

Пенкин не скрывает, что всегда восхищался родителями. По словам музыканта, их чувства стали для него настоящим примером. “В детстве ничего не было, не было изобилия в еде, но какая любовь родителей ко мне была… Я просто смотрю, что сейчас происходит, разводы все эти, вообще не понимаю… Мама с папой ходили под ручку до конца жизни. Такую любовь желаю всем, чтобы такие родители были у каждого”, — заключил певец.