08.02.2021, 17:00
Видеоблогер, спаливший машину, угробил еще одну — на этот раз нечаянно
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В прошлом году мы писали о блогере Михаиле Литвине, который в знак протеста спалил свой "Мерседес" по цене неплохой квартиры. За это мироздание ему отомстило: он случайно разбил новый автомобиль.
Как сообщает телеграм-канал Mash, ютубер пробил витрину моделью Porsche Taycan Turbo S, цена которой сравнима с ранее уничтоженным “мерсом”. Несчастный водитель говорит, что просто перепутал педали.
Свой Mercedes GT63s Литвин сжег осенью. По словам блогера, он сделал это из-за конфликта с немецким автопроизводителем.