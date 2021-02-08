ВИДЕО | "У меня не сиськи!": Анна Семенович грудью встала на защиту своей груди

Рассуждая о российских фигуристках, спортсмен отметил, что с возрастом, когда у женщины меняется фигура, им становится сложнее побеждать на соревнованиях: “Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология”, — высказался Быстров.

Корреспондент издания привел в пример Анну Семенович. В ответ Быстров заявил: “Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи”.

Казалось бы, чего ждать от футболиста, у которого еще 15 лет назад ирландский судья оказался скандинавом? Но Анна Семенович все же не смогла смолчать и записала ответное видеообращение: “Владимир Быстров, не хамите! Я с вами не знакома, чтоб вы на всю страну давали мне такие советы, — возмутилась певица. — Высказываться про меня, что мне нужно было отрезать грудь, чтобы остаться в спорте, это, я считаю, поступок аморального мужчины. У меня не сиськи, а грудь. Я была легендарной спортсменкой, мастером спорта международного класса. Может, вам тоже отрезать кое-что, чтобы быстрее бегать по полю и забивать голы?”

Подписчики в комментариях поддержали Семенович: “Правильно, Анна, это достойный ответ!”, “Надо нашим футболистам зарплаты отрезать, может, тогда выигрывать начнут”, “С воспитанием беда у мужчины”, “Это вообще что за высказывание такое? Совсем совести нет? Просто возмутительно!”, “Так, как играет Быстров, лучше бы ему отрезать себе ноги”, “Стыдно за таких мужчин. Анна, Вы умничка, правильно всё сказали!”, — пишут они певице. Справедливости ради, заметим, что сейчас Быстрову бесполезно отрезать что-либо, так как он уже два года как завершил карьеру футболиста.