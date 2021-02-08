Дженнифер Лоуренс во время съемок чуть не осталась без глаза

Компания Netflix остановила съемки фильма “Не смотри вверх” из-за инцидента с пиротехникой. Как сообщает TMZ, в одной из сцен, где снималась Дженнифер Лоуренс, должен был произойти контролируемый взрыв, однако, по словам источников, что-то пошло не так: актриса получила травмы, причем несколько осколков попали в лицо. Сообщается, что пострадало, в частности, веко Лоуренс, однако “все не так уж плохо”. Ее партнер по фильму — еще один звездный актер — Тимоти Шаламе не пострадал.