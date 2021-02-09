ВИДЕО | Мария Киселева унизила стендап-комиков в новом выпуске "Слабого звена"(2)
Мария Киселева была крайне разочарована уровнем эрудиции комиков. Ведь звезды юмора не смогли дать правильные ответы на большинство ее вопросов и получили минимальные баллы. “Блестяще! Две тысячи в банке! В этом раунде вы рассмешили абсолютно всех своими знаниями”, — негодовала она.
Ведущая шоу “Слабое звено” на канале “Мир” жестко прошлась и по скудному словарному запасу 27-летнего Вани Усовича, который признался, что на выступлениях не может обойтись без брани. “То есть если убрать ненормативную лексику, слушать вас будет просто неинтересно?”, — сделала вывод Киселева.
Она также попросила Ваню продемонстрировать свой талант юмориста. “Недавно был в одной компании, там со всеми познакомился, — начал делиться историей комик. — И в какой-то момент общения ко мне подходит один новый знакомый и говорит: “А ты реально белорус?”. Я подумал: “А в чем вообще смысл кому-то врать, что ты белорус, какие это может дать плюсы? У меня ни разу не было, чтобы я говорил девушке, мол, поехали ко мне, а она: “Пошел ты!”. Я говорю: “Я белорус”. А она: “Возьми меня, бульбаш”.
Коллеги по Stand Up принялись подбадривать Усовича хохотом. Однако ведущая осталась холодна к попыткам блондина ее рассмешить. Она пристально посмотрела шоумену в глаза, а затем после паузы вынесла вердикт: “Но это не смешно”.
Участники шоу, среди которых были Гарик Оганесян, Идрак Мирзали-заде и другие тут же заявили, что надеются когда-нибудь впечатлить Киселеву. Впрочем, ведущая поспешила заявить, что и их юмор оставляет желать лучшего. “Вы меня, конечно, простите, но я каждого из вас вижу в первый раз. Вы, наверное, очень популярные люди. Но я с вами не знакома. Хочу узнать, почему люди смеются, когда вы выступаете. Потому что все, что вы делаете здесь и говорите, совершенно не смешно”.
Выпуск уже выложен, и каждый из нас может сам оценить, что было смешнее — шутки комиков? их игра или глумление над ними.