ВИДЕО | Мария Киселева унизила стендап-комиков в новом выпуске "Слабого звена"

Участники шоу, среди которых были Гарик Оганесян, Идрак Мирзали-заде и другие тут же заявили, что надеются когда-нибудь впечатлить Киселеву. Впрочем, ведущая поспешила заявить, что и их юмор оставляет желать лучшего. “Вы меня, конечно, простите, но я каждого из вас вижу в первый раз. Вы, наверное, очень популярные люди. Но я с вами не знакома. Хочу узнать, почему люди смеются, когда вы выступаете. Потому что все, что вы делаете здесь и говорите, совершенно не смешно”.