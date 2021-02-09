В “сисечный” скандал Быстрова и Семенович вмешался Дмитрий Губерниев

Возмущение Семенович поддержал ее звездный коллега Митя Фомин: “Хамство? Публичное оскорбление и беспредел! По судам замучаешься ходить, а так просто в бан, и остальным к нему не ходить и интервью не давать! Пусть про себя пишет. Очень интересно… Забудь!”. Алика Смехова также встала на защиту бывшей спортсменки: “Хороший ответ, Ань! А ему позор! Из-за таких обесценивается образ мужчины!”

Словесную перепалку спортсменов прокомментировал давний друг Семенович — Дмитрий Губерниев. Журналист признался, что не знал о заявлениях Владимира, а потому ответил с привычным юмором.

“Я еще не успел оправиться от травмы руки певца Давы, которую он получил на шоу “Танцы со звездами” — переживаю. А тут еще Быстров с Семенович. Если еще Меркель с Макроном поругаются, то я даже не знаю, что делать. Мне совершенно наплевать на этот конфликт. Что у них общего? Может, они из-за меня поругались, не поделили меня?” — смеялся телеведущий.

Губерниев также предложил вариант того, как устранить разногласия: “Я думаю, что Владимиру надо было нарастить грудь. Хочу им посоветовать сменить пол. Будут Владимир Семенович и Анна Быстрова. Встанут в пару и будут выступать в “Ледниковом периоде” — хорошая идея”.