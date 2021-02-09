Всякая всячина
09.02.2021, 11:35

Что произойдет, если каждый день есть йогурты

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Photo by Madison Bracaglia on Unsplash
Диетологи рассказали, что случится, если есть йогурты каждый день. Список последствий перечислен на сайте Eat This, Not That!.

Врач-диетолог Моргин Клер отметила, что кисломолочный продукт способствует похудению, так как в нем содержатся полезные бактерии, помогающие контролировать вес и улучшающие работу кишечника. Она также добавила, что йогурт — хороший перекус для тех, кто сидит на диете.

Врач Эмбер О’Брайан подчеркнула, что йогурт — отличный источник кальция, необходимого для здоровья костей, зубов и ногтей. Особенно она рекомендовала его тем, кто страдает из-за остеопороза. Нутрициолог Хиба Батул заявила, что йогурт на завтрак улучшает настроение, а диетолог Меган Берд назвала кисломолочный продукт отличным средством укрепить иммунитет.

Однако у йогуртов есть и недостатки. Хотя он и способствует хорошей работе кишечника, его употребление может плохо сказаться на желудке. Натуропат Мелани Келлер призвала отказаться от кисломолочного продукта тех, у кого слишком чувствительный желудок или непереносимость лактозы. Она предложила поискать безлактозные альтернативы лакомства.

Нутрициолог Эми Ли отметила, что в покупных йогуртах, особенно с разными вкусами, слишком много сахара, что может плачевно сказаться на состоянии кожи, фигуре и здоровье в целом. Она дала совет покупать классический йогурт и добавлять в него фрукты самостоятельно.

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