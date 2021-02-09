Участвуй в розыгрыше и выиграй призы от топовой клиники красоты Таллинна на сумму в 200 евро!

⏩OxyGeneO+ — Уникальное сочетание 3-х методик для эффективного и комфортного омоложения и оздоровления кожи. OxyGeneo® (карбокситерапия) — оксигенация кожи изнутри, очистка, обогащение натуральными ингредиентами.

В результате комбинированного аппаратного воздействия и косметических средств Вы мгновенно приобретете здоровый и ухоженный вид, программа выровняет цвет лица и скорректирует внешние проявления усталости и стресса. Сразу же после 1 процедуры ваша кожа насытится восстанавливающими питательными веществами и будет выглядеть очищенной и чувствовать себя очень увлажненной, станет очень гладкой на ощупь.

⏩BC крем является легкой тональной основой с почти невесомой текстурой и не просто маскирует недостатки, но и обладает лифтинг эффектом и оказывает лечебное воздействие на проблемные участки кожи.