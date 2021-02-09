Участвуй в розыгрыше и выиграй призы от топовой клиники красоты Таллинна на сумму в 200 евро!
Confido Esteetiline meditsiin разыгрывает призы на общую сумму в 200 евро!
Получи шикарный подарок ко Дню всех влюбленных!
Первый победитель получит подарок лучшую процедуру 2021 года по мнению журнала “Anne&Stiil” — карбокситерапию OxyGeneo. И второй победитель розыгрыша получит Nanoasia ВС крем — кушон нового поколения SPF 50 с пептидами и экстрактами драгоценных камней💎
УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША:
✅Подпишись на страничку https://www.instagram.com/confidoesteetilinemeditsiin/ в Инстаграме и Фейсбуке: Confido Esteetiline meditsiin
✅ Сделай репост ПУБЛИКАЦИИ и поставь лайк странице Bublik.ee
Победители определятся уже в эту пятницу!!!🎁
⏩OxyGeneO+ — Уникальное сочетание 3-х методик для эффективного и комфортного омоложения и оздоровления кожи. OxyGeneo® (карбокситерапия) — оксигенация кожи изнутри, очистка, обогащение натуральными ингредиентами.
В результате комбинированного аппаратного воздействия и косметических средств Вы мгновенно приобретете здоровый и ухоженный вид, программа выровняет цвет лица и скорректирует внешние проявления усталости и стресса. Сразу же после 1 процедуры ваша кожа насытится восстанавливающими питательными веществами и будет выглядеть очищенной и чувствовать себя очень увлажненной, станет очень гладкой на ощупь.
⏩BC крем является легкой тональной основой с почти невесомой текстурой и не просто маскирует недостатки, но и обладает лифтинг эффектом и оказывает лечебное воздействие на проблемные участки кожи.
Удачи в розыгрыше🌹