Тарзан встретился лицом к лицу с девушкой, снявшей видео его любовных утех

По версии следствия, во время встречи любовников в квартире Королевой исчезли ювелирные изделия на сумму 5 миллионов рублей. Ну а доказательство измены Тарзана - видео его любовных утех с Шульженко, которое она продемонстрировала в эфире федерального канала, эксперты признали порнографией. Теперь настало время расплаты: причем, не только для самой любовницы, но и для всех, кто с ней связан: бывшей подруги Миланы Миломановой и даже продюсера Дианы Бичаровой.

Как уже сообщалось ранее, интимное видео, где пара разгуливает нагишом по квартире, на свою беду сняла Миломанова: она сама рассекретила свою роль в секс-скандале и публично покаялась перед Королевой. Извинения, судя по всему, не приняты: ни о каком перемирии речи не идет. Наоборот: вскоре после "исповеди" Милану задержала полиция, и теперь по делу вовсю идут допросы и очные ставки.

"На следующий день после интервью Миланы ее задержала полиция по делу о краже, - рассказывает адвокат Миломановой Сергей Черкашин. - Сотрудники правоохранительных органов приехали к ней домой, предложили проследовать в отдел, а затем мою доверительницу отправили в изолятор на 48 часов. Конечно, для нее это был шок: она очень подавлена, плакала, ее состояние в тот момент трудно описать словами. С тех пор Милану уже отпустили, но идут следственные действия: например, она встретилась на очной ставке с Сергеем Глушко. В целом все было довольно спокойно, он вел себя корректно. Затем Милане устроили очную ставку с Шульженко, и вот здесь уже между ними выяснились серьезные противоречия. Суть раскрывать не могу, так как мы давали подписку о неразглашении".