ВИДЕО | Просто бомба! Маша Распутина показала фигуру в мини-бикини

В ролике Маша выходит из ванной, демонстрируя загорелую подтянутую фигуру. Певица не указала место, где было снято видео, но, похоже, она сейчас отдыхает в Дубаи. Судя по интерьеру ванной, Распутина остановилась в одном из лучших отелей Эмиратов — пятизвездочном “Burj Al Arab” (его еще называют “Парус”).

Распутина не скрывает, что не раз делала пластику: певица увеличила грудь, изменила черты лица и сделала губы более пухлыми. Как рассказывала артистка, она много лет придерживается строгой диеты и почти не ест мясо, а также постоянно выводит шлаки из организма. Маша любит париться в русской бане, а всем видам отдыха предпочитает отпуск на море. Вместе с мужем Виктором Захаровым она часто отдыхает в Дубаи —это ее любимый курорт. Певица не экономит на косметических процедурах и считает, что в борьбе за молодость и красоту все средства хороши.