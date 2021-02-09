ВИДЕО | Шьямалан, возвращение Эдди Мерфи, продолжение “Молчания ягнят”: чем порадовал Супербоул





Фильм мы ждем уже год, премьера его, как и многих других, откладывается в связи с пандемией. А зрители продолжают ждать, нетерпение накапливается… Новая вероятная дата премьеры — 27 мая. В ролике нового “Форсажа” есть все, что любят фанаты франшизы: машины, гонки, трюки, спецэффекты и Вин Дизель, рассуждающий о семье. Бонус: режиссер Джастин Лин показал, как снимали сцену с пролетом машины через здание.













М. Найт Шьямалан продолжает снимать небольшие триллеры о семье и отношениях. На этот раз действие разворачивается на пляже, куда приезжают отдохнуть родители с двумя детьми. “Шьямалановщина” начинается, когда герои неожиданно быстро стареют.





Премьера запланирована на 22 июля.













Боевик в духе “Джона Уика”, который поставил Илья Найшуллер. Боб Оденкёрк играет неприметного семьянина, который когда-то был профессиональным киллером. Когда прошлое дает о себе знать, он вынужден вновь взяться за оружие.





Премьера — 8 апреля.













Сериал Disney+, героями которого станут Сэм Уилсон и Баки Барнс, напарники Капитана Америка. В собственном проекте им придется сражаться с госзаменой для Кэпа, анархистской организацией “Разрушители флагов” и Земо, который вернулся, чтобы избавить мир от супергероев.