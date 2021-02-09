09.02.2021, 15:01
ВИДЕО | Шьямалан, возвращение Эдди Мерфи, продолжение “Молчания ягнят”: чем порадовал Супербоул
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Чтобы прорекламировать свои проекты максимальному количеству зрителей, студии и каналы регулярно выпускают трейлеры и тизеры во время Супербоула — Суперкубка по американскому футболу. “Кинопоиск” предлагает посмотреть, на что делают свои ставки киношники.
Фильм мы ждем уже год, премьера его, как и многих других, откладывается в связи с пандемией. А зрители продолжают ждать, нетерпение накапливается… Новая вероятная дата премьеры — 27 мая. В ролике нового “Форсажа” есть все, что любят фанаты франшизы: машины, гонки, трюки, спецэффекты и Вин Дизель, рассуждающий о семье. Бонус: режиссер Джастин Лин показал, как снимали сцену с пролетом машины через здание.
М. Найт Шьямалан продолжает снимать небольшие триллеры о семье и отношениях. На этот раз действие разворачивается на пляже, куда приезжают отдохнуть родители с двумя детьми. “Шьямалановщина” начинается, когда герои неожиданно быстро стареют.
Премьера запланирована на 22 июля.
Боевик в духе “Джона Уика”, который поставил Илья Найшуллер. Боб Оденкёрк играет неприметного семьянина, который когда-то был профессиональным киллером. Когда прошлое дает о себе знать, он вынужден вновь взяться за оружие.
Премьера — 8 апреля.
Сериал Disney+, героями которого станут Сэм Уилсон и Баки Барнс, напарники Капитана Америка. В собственном проекте им придется сражаться с госзаменой для Кэпа, анархистской организацией “Разрушители флагов” и Земо, который вернулся, чтобы избавить мир от супергероев.
В новом мультфильме студия Disney сделала упор на псевдоазиатскую мифологию. Окруженная роскошными пейзажами главная героиня отправляется на поиски последнего дракона, чтобы объединить враждующие королевства и остановить древнее зло.
Премьера — 4 марта.
Сиквел комедийного хита 1980-х. Эдди Мёрфи возвращается в роли принца Акима, чтобы вновь отправиться в Штаты и найти своего сына, наследника престола Замунды. Вместе они попытаются сделать из американского отпрыска настоящего африканского короля.
Премьера — 5 марта.
Продолжение “Молчания ягнят”, действие которого разворачивается через год после событий фильма Джонатана Демме. Кларисса Старлинг пытается прийти в себя после встречи с Ганнибалом Лектором и Буффало Биллом и продолжает охоту за другими серийными убийцами.
Выход 1 серии — уже 11 февраля