ВИДЕО | "Странная Ротару": поклонники обсуждают изменившуюся певицу(3)
София Ротару разместила видео своего выступления на юбилея российского миллионера. Звезда эстрады запечатлена в темно-синем платье в пол. София Михайловна пела не одна, а в паре со своей сестрой Аурикой.
Поклонники заметили изменения во внешности исполнительницы. Публика обсуждает изменившуюся фигуру певицы — многим показалось, что обычно стройная София Ротару прибавила в весе. “Такой полной Соня не была никогда”, “Странное видео разместила София Михайловна”, — посетовали фанаты.
Впрочем, среди комментаторов много и тех, кто искренне восхищается выступлением певицы: “Вот праздник устроила имениннику, о таком только мечтать, дала целый концерт!”, “Здоровья вам и мужества сохранить себя”, — пишут поклонники.
София Ротару всегда славилась не только своими хитами, но и неувядающей красотой. Внешний вид певицы не раз вызывал бурные дискуссии. Многие не верят, что в ее годы можно так роскошно выглядеть.
По мнению поклонников, вокалистка использует специальную силиконувую маску. Мол, именно в ней кроется рецепт вечной молодости Софии Михайловны. Якобы пластический грим — маску — сделали артистке лет восемь назад. В ней хуторянка появляется на людях. А перед этим гримируется часов по пять. Дескать, именно столько требуется для наложения пластического грима, который обычно используют артисты в пародийных шоу, чтобы перевоплотиться в другого человека. А еще одна группа конспирологов полагает, что это и есть другой человек: “под Ротару” выступает ее двойник.
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров опровергал эти слухи. По его словам, секрет неувядающей молодости хуторянки — в здоровом образе жизни и диете.