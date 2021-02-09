ВИДЕО | "Странная Ротару": поклонники обсуждают изменившуюся певицу

София Ротару разместила видео своего выступления на юбилея российского миллионера. Звезда эстрады запечатлена в темно-синем платье в пол. София Михайловна пела не одна, а в паре со своей сестрой Аурикой.

Поклонники заметили изменения во внешности исполнительницы. Публика обсуждает изменившуюся фигуру певицы — многим показалось, что обычно стройная София Ротару прибавила в весе. “Такой полной Соня не была никогда”, “Странное видео разместила София Михайловна”, — посетовали фанаты.

Впрочем, среди комментаторов много и тех, кто искренне восхищается выступлением певицы: “Вот праздник устроила имениннику, о таком только мечтать, дала целый концерт!”, “Здоровья вам и мужества сохранить себя”, — пишут поклонники.

София Ротару всегда славилась не только своими хитами, но и неувядающей красотой. Внешний вид певицы не раз вызывал бурные дискуссии. Многие не верят, что в ее годы можно так роскошно выглядеть.