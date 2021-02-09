6 февраля в Русском театре состоялась премьера спектакля “Визит инспектора”
“Визит инспектора” — атмосферный и увлекательный английский детектив, в котором убийцей может оказаться каждый из героев.
В центре сюжета — семья успешного предпринимателя Артура Берлинга, собравшаяся вместе отметить счастливое событие: помолвку дочери хозяина дома Шейлы.
Торжество прерывает визит загадочного незнакомца, назвавшего себя Инспектором. Он расследует самоубийство молодой девушки. Но как с этой трагедией связана семья Берлингов? Возможно, произошла ошибка? И откуда взялся этот Инспектор? В этой истории много вопросов и не меньше противоречивых ответов…Многие из которых зритель должен найти для себя сам.
Пьеса Д. Б. Пристли “Инспектор пришел” обрела удивительную сценографическую и кинематографическую судьбу, став самым популярным произведением автора. Создавая её в 1944 году, шокированный событиями Второй мировой войны, он хотел написать историю-предупреждение человечеству об ужасных последствиях равнодушия. Получилась же поучительная притча, актуальная во все времена, но в нынешние — особенно.
“Пьеса Пристли сегодня чрезвычайно актуальна! Приход инспектора в наш сумасшедший мир сейчас необходим. Он не просто мог бы прийти, он должен прийти! И я думаю, что очень скоро придёт…” — утверждает исполнитель роли Инспектора Артём Гареев.
В ролях: Леонид Шевцов, Татьяна Маневская, Артём Гареев, Татьяна Егорушкина, Виктор Марвин, Дмитрий Кордас, Марина Малова
Создатели:
Режиссер — Филипп Лось
Художник — Владимир Аншон
Художник по свету — Антон Андреюк
Композитор — Александр Жеделёв
Подробнее о спектакле — https://veneteater.ee/show/vizit-inspektora.htm