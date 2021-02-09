6 февраля в Русском театре состоялась премьера спектакля “Визит инспектора”

Торжество прерывает визит загадочного незнакомца, назвавшего себя Инспектором. Он расследует самоубийство молодой девушки. Но как с этой трагедией связана семья Берлингов? Возможно, произошла ошибка? И откуда взялся этот Инспектор? В этой истории много вопросов и не меньше противоречивых ответов…Многие из которых зритель должен найти для себя сам.