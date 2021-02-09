Культурная жизнь
09.02.2021, 20:30

6 февраля в Русском театре состоялась премьера спектакля “Визит инспектора”

 
Pressifoto
Снятие коронавирусных ограничений для театров позволило наконец-то Русскому театру Эстонии открыть двери зрителям и выпустить долгожданную премьеру — детективный спектакль “Визит инспектора” по пьесе Джона Бойнтона Пристли в постановке художественного руководителя театра Филиппа Лося. Сценографию спектакля и костюмы героев создал известный художник Владимир Аншон.

“Визит инспектора” — атмосферный и увлекательный английский детектив, в котором убийцей может оказаться каждый из героев.

В центре сюжета — семья успешного предпринимателя Артура Берлинга, собравшаяся вместе отметить счастливое событие: помолвку дочери хозяина дома Шейлы.

Торжество прерывает визит загадочного незнакомца, назвавшего себя Инспектором. Он расследует самоубийство молодой девушки. Но как с этой трагедией связана семья Берлингов? Возможно, произошла ошибка? И откуда взялся этот Инспектор? В этой истории много вопросов и не меньше противоречивых ответов…Многие из которых зритель должен найти для себя сам.

Пьеса Д. Б. Пристли “Инспектор пришел” обрела удивительную сценографическую и кинематографическую судьбу, став самым популярным произведением автора. Создавая её в 1944 году, шокированный событиями Второй мировой войны, он хотел написать историю-предупреждение человечеству об ужасных последствиях равнодушия. Получилась же поучительная притча, актуальная во все времена, но в нынешние — особенно.

“Пьеса Пристли сегодня чрезвычайно актуальна! Приход инспектора в наш сумасшедший мир сейчас необходим. Он не просто мог бы прийти, он должен прийти! И я думаю, что очень скоро придёт…” — утверждает исполнитель роли Инспектора Артём Гареев.

В ролях: Леонид Шевцов, Татьяна Маневская, Артём Гареев, Татьяна Егорушкина, Виктор Марвин, Дмитрий Кордас, Марина Малова

Создатели:

Режиссер — Филипп Лось

Художник — Владимир Аншон

Художник по свету — Антон Андреюк

Композитор — Александр Жеделёв

Подробнее о спектакле — https://veneteater.ee/show/vizit-inspektora.htm

Оставить комментарий Читать комментарии