"Небывалое количество звонков": Первый выпуск "Народ поет" вызвал огромный интерес у жителей Эстонии. Смотрите, как это было!
“Во время первого выпуска шоу, поступило просто небывалое количество зрительских голосов. Это доказывает, что к русскоязычным песням и группам в Эстонии проявляется большой интерес”, — сообщают продюсеры шоу.
“Мы рады, что появилась возможность отвлечь людей от повседневных проблем и зарядить позитивом. Ведь долгое время дни рождения, свадьбы, корпоративы были невозможны, и мы, как ведущие праздников, очень соскучились по такой теплой веселой атмосфере”, — радуются ведущие шоу Алина Захарова и Виталий Вестеринен.
А вот, что творилось за кулисами во время съемок первого четвертьфинала. “Ощущения прекрасные! Мы просто развлекались, получали удовольствие”, — поделился своими впечатлениями лидер группы “Огни большого города” Максим Галанин. А вот солистка коллектива “Anna Curly Band” призналась, что она впервые участвует в конкурсе. “Мне очень понравилось. Эмоции очень сильные”, — сказала нам Анна
Первыми полуфиналистами конкурса “Народ поет” по итогам телефонного голосования стала столичная группа “Anna Curly Band”, которая играет свинг и рок-н-ролл. В первом туре четвертьфинала музыканты исполнили хит “Браво“ — “Вася” 🕺 Как вам?
Группа “Огни большого города” в первом четвертьфинале музыкального конкурса “Народ поет” исполнила песню ”ДДТ“ — “Родина”. “Мы выбрали такой проверенный народный хит”, — сказал лидер “Огней большого города” Максим Галанин. Ведущая передачи Алина Захарова пришла в восторг от LED-подстветки электроскрипки, а член жюри Екатерина Вайзер после выступления музыкантов призналась, что не ожидала такого “энергетического удара”.
По правилам музыкального конкурса “Народ поет”, во втором туре участники должны представить публике медленную композицию. В первом четвертьфинале выбор таллиннской группы “Огни большого города” пал на песню ”Би-2“ — “Мой рок-н-ролл” 🎧 Как вам?
На помощь ребятам пришла актриса Русского театра Эстонии (Vene Teater/Русский театр) Анастасия Цубина, которая исполнила партию Чичериной. Эффектную подтанцовку обеспечили коллега Анастасии по театру Александр Домовой и хореограф Мария Гольцман.
Участники первого четвертьфинала музыкального конкурса “Народ поет” “Anna Curly Band” исполнили одну из самых известных песен российской группы “Братья Грим“ — “Ресницы” 🎧 Как вам такая версия знаменитой композиции?
🎵 Смотрите музыкальное шоу “Народ поет” по пятницам в 20:25 на ETV+.