"Небывалое количество звонков": Первый выпуск "Народ поет" вызвал огромный интерес у жителей Эстонии. Смотрите, как это было!

“Во время первого выпуска шоу, поступило просто небывалое количество зрительских голосов. Это доказывает, что к русскоязычным песням и группам в Эстонии проявляется большой интерес”, — сообщают продюсеры шоу.

“Мы рады, что появилась возможность отвлечь людей от повседневных проблем и зарядить позитивом. Ведь долгое время дни рождения, свадьбы, корпоративы были невозможны, и мы, как ведущие праздников, очень соскучились по такой теплой веселой атмосфере”, — радуются ведущие шоу Алина Захарова и Виталий Вестеринен.

А вот, что творилось за кулисами во время съемок первого четвертьфинала. “Ощущения прекрасные! Мы просто развлекались, получали удовольствие”, — поделился своими впечатлениями лидер группы “Огни большого города” Максим Галанин. А вот солистка коллектива “Anna Curly Band” призналась, что она впервые участвует в конкурсе. “Мне очень понравилось. Эмоции очень сильные”, — сказала нам Анна