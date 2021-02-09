ВИДЕО | Протест против ограничений: Депутат Рижской думы стрижется в лесу

"Меня вдохновило внутреннее убеждение и непонимание правительственных ограничений, которые, на мой взгляд, хаотичные и объективно необоснованные, - написала Бранте. - Например, в медучреждении мне могут сделать массаж, в кабинете массажиста - нет. Подолог в клинике продолжает работать, а в салоне специалисту по маникюру и педикюру работать запрещено. ДБДД продолжает принимать экзамены по вождению, а инструкторам работать нельзя. И таких примеров много".

Также она добавила, что нелогичность решений правительства порождает недоверие к власти. "Сомнительные и необоснованные решения способствуют нежеланию общества их выполнять, - считает депутат. - Я не отрицаю вирус и не сомневаюсь в важности и нужности вакцинации. Не призываю к отставке правительства или Сейма и к общественным беспорядкам. Я призываю правительство к продуманным и логичным решениям, основанным на опыте и знаниях нашего и других государств. Призываю правительство к осмысленной дискуссии без громких лозунгов, но основанной на конкретных цифрах, и прозрачности процесса на благо всего общества. Призываю общество быть ответственным, мудрым и бдительным".