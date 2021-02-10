Новый фильм Андрона Кончаловского вошел в шорт-лист “Оскара”

В шорт-лист вошли 15 фильмов. В их числе картины, выдвинутые Боснией и Герцеговиной, Чили, Чехией, Данией, Францией, Гватемалой, Ираном, Кот-д’Ивуаром, Мексикой, Норвегией, Румынией и Тунисом.

В конце января академия сообщила, что приняла заявку фильма “Дорогие товарищи!” на участие в борьбе. Как отмечалось в документе, 93 страны представили фильмы, которые допущены к рассмотрению в номинации “Лучший иностранный художественный фильм” на 93-й церемонии вручения премии. Ожидается, что окончательный список номинантов объявят 15 марта.

Черно-белая драма “Дорогие товарищи!” рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и нескольких международных наград.

Ранее на этой неделе лента удостоилась награды Национального совета кинокритиков США. Картина была включена советом в число пяти лучших фильмов на иностранном языке.