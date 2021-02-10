ВИДЕО | Юлия Ауг рассказала, как в России отвечают артистам, поддержавшим протесты

“В последнее время, точнее, в последние годы я много думаю о том, что как все быстро и как все близко в истории. В 1988 году, когда я училась в Питере, он еще Питером не был, а был городом Ленинградом, в Малом драматическом театре — Театре Европы у Додина вышел спектакль “Возвращенные страницы”. Спектакль, основанный на стихах, прозе репрессированных поэтов и писателей, произведения которых были вычеркнуты для массового читателя и зрителя. В 1988 году их начали ему возвращать.

Только в 2010 году я смогла обнаружить в архиве Бутовского полигона в расстрельных списках фамилию брата моей бабушки — Петра Клейтенберга, который был главным художником ЦПКиО им. Горького. Все время начиная с 1937 года он считался пропавшим без вести. И в 2010 году нам удалось найти документы о том, что он был расстрелян.